Más Información

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

Entre flores de cempasúchil y fotografías familiares, Andrés Obregón transformó el recuerdo de su abuela en una canción que celebra la vida, la nostalgia y el recuerdo, titulada “Todo se va”.

“La nostalgia, para mí, es una felicidad lejana, una felicidad que se ve desde lejos”, comparte el músico en entrevista.

Este sencillo nació en la casa en la que creció, jugó y compartió momentos que hoy sólo viven en la memoria. El video del tema fue grabado pocos meses después del fallecimiento de su abuela. En él, Andrés recorre los pasillos de su infancia mientras la música se convierte en una forma de reconciliación con el paso del tiempo.

“No le tengo rencor a la muerte; creo que le da valor a la vida. Cuando alguien muere, su historia se completa”, dice el músico de 29 años.

Con “Todo se va”, el cantautor originario de León propone una mirada hacia la muerte, no desde el miedo, sino desde la gratitud. En el videoclip, los colores, las flores y la música del mariachi convierten el duelo en un homenaje a la vida.

“Celebrar la muerte es también agradecer haber vivido”, resume.

Además de reflexionar sobre la pérdida, Obregón también habla de temas difíciles para muchos hombres: la vulnerabilidad.

“Llorar, reír, decir ‘te quiero’ no es debilidad, es humanidad, mostrar fragilidad es una forma de sanación. Expresar sentimientos, llorar o cantar lo que duele no te hace menos hombre, te hace más libre”, dice.

Actualmente, Andrés se encuentra de gira por Estados Unidos y se presentará en el Festival Tecate Comuna, este 22 de noviembre.

“En un festival hay poco tiempo, así que hay que soltar la energía. Quiero que la gente sienta lo que siento en mis canciones”, dice.

