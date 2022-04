Andrés Calamaro ve hermandad en la cancha

El amor tan profundo que siente Andrés Calamaro por México hace que se ponga la camiseta verde cuando el tricolor compite en el mundial de futbol, a excepción de que juegue su país, Argentina.

El músico tiene una relación estrecha con este deporte, ha dedicado temas como “Crímenes perfectos”, que muestra lo vivido en el mundial realizado en su tierra en 1978, o “Estadio Azteca”, en donde exalta el campeonato de la albiceleste en este territorio.

Ahora que ambas selecciones estarán en el mismo grupo en el Mundial de Qatar, que se llevará a cabo en noviembre, el cantante prefiere pensar más en los otros rivales, ya que considera que entre naciones hermanas no hay una competencia real.

“Esta vez vamos juntos, es distinto, un amor fraternal, nuestras selecciones llegan juntas y podemos pasar juntas a la siguiente etapa, no considero que ahora estemos particularmente enfrentados como en otra ocasión”.

Los dos países latinos quedaron en el grupo C junto a Polonia y Arabia Saudita. Calamaro verá los partidos con tranquilidad, como uno amistoso.

AMIGO



Calamaro con Gustavo López, exdelantero argentino nacionalizado español.

“Debemos dejar fuera a las selecciones exóticas (Polonia y Arabia Saudita) y hacer un buen papel, competir con honor, pero prometo llevar la verde o la negra, lo que me corresponda cuando México juegue... menos contra Argentina (risas)”.

Reconoce que no es muy bueno jugando al futbol, pero no quita que se identifique con los colores del Club Atlético Independiente de Avellaneda, equipo argentino también conocido como los Diablos Rojos.

“Soy sincero, mi viejo (su padre) no me llevaba al estadio, era un estudioso, un intelectual, me transmitió más aprecio por la música, los cuadros, el cine”.

Comenta que, gracias a su estatus de cantante, ha podido conocer a muchas leyendas del futbol, como Fernando Redondo (mediocampista argentino) y Gustavo López (delantero de ese país), quienes siempre lo recibieron en el estadio y en los vestuarios para regalarle camisetas, y que también van a sus shows.

“Fui entrañable con Diego Maradona, en Madrid comía todos los viernes con Jorge Valdano (delantero campeón del mundo), en mundiales con entrenadores”.

El amor por México lo trae desde niño, cuando tuvo la oportunidad de visitar el país.

5 MILLONES 800 MIL OYENTES

mensuales tiene el cantante argentino en Spotify.

Además tiene tres generaciones de familia en la Ciudad de México, desde su hermana, quien vive aquí desde hace años; su sobrino, que es mexicano, y su sobrina nieta.

Aún así, no se considera “digno” de ser mexicano, pero se siente orgulloso de haber integrado al país en su música, de brindar con tequila y de saborear tacos al pastor. “Espero brindar antes de irme con tres caballitos de tequila, entre seis y tres (risas)”.

Andrés Calamaro deleitará a sus seguidores con éxitos y temas de su nuevo disco, titulado Dios los cría, hoy en el Pepsi Center WTC y dará show en Guadalajara el viernes próximo.

BALOMPIÉ LO INSPIRA

“Maradona” es una canción compuesta por Andrés Calamaro en 1999 en honor a la leyenda del futbol argentino.

“Estadio Azteca” (2004). Calamaro también tiene una canción, que se desprende de su álbum El cantante, inspirada en el gran estadio ubicado en la CDMX.

Leyenda roja. El músico ha dedicado varios versos a la leyenda del futbol argentino Independiente, Ricardo Bochini.