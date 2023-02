Andrea Legarreta y Erik Rubín: Los memes tras el anuncio de su separación

Andrea Legarreta y Erik Rubín eran una de las parejas más estables del espectáculo, el anuncio de su separacón tras casi 23 años de unión sorprendió al público y a los fans que han seguido de cerca su historia de amor, la cual ahora está siendo cuestionada.

Los motivos del truene no fueron dados a conocer, sin embargo, los cibernautas se han encargado de especular cuáles podrían ser, así que memes y videos de las posibles causas ya circulan en redes sociales.

En enero, Andrea y Erik hicieron un viaje a Japón con sus hijas Mía y Nina, todo parecía estar bien entre ellos, y aunque Legarreta había subido contenido familiar, si ahora se revisan sus redes, la foto más reciente que tiene con Rubín es de abril de 2022, el día de su aniversario número 22; la conductora acompañó la serie de fotos con un extenso mensaje de amor.

"Hoy después de haber dicho sí hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos… Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles… Me siento tan agradecida con Dios y la vida por 'coincidir'", se lee en una parte del texto, el cual acompaña con tres fotos del día de su boda.

La noche de ayer, la pareja emitió un comuncado en el que anunciaron el final de su historia como pareja, más no como padres de sus hijas, a quienes consideran su más grande tesoro.

Esta mañana, Legarreta recibió públicamente el apoyo de sus compañeros en el programa "Hoy", donde, entre lágrimas, leyó el comunicado y agregó que a pesar de todo, hay que seguir creyendo en el amor.

Los memes de la separación

Los romances que en el pasado tuvo Erik Rubín con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio es uno de los datos que se están tomando en cuenta para los memes, pues ante la separación de su esposa Andrea Legarreta, los cibernautas ya saben qué par "estaría apuntado" para intentarlo de nuevo con Erik. Por cierto que ambas cantantes están solteras, al menos, al menos no lo han dado a conocer de manera pública.

En la gira de los 90's Pop Tour, Erik Rubín y Kabah han compartido escenario, y en redes circulan videos en los que Rubín y Apio Quijano, integrante de esa agrupación, se besan en la boca, por lo que algunos memes hacen referencia a ello.







