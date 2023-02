Tras darse a conocer la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, las especulaciones sobre las causas del truene han empezando a surgir en redes sociales, y el nombre de Apio Quijano, integrante de Kabah, ha empezado a sonar, y algunos hasta lo tachan como "el tercero en discordia".

La conductora y el cantante, quienes llevaban de casados casi 23 años, informaron a través de un comunicado conjunto que su historia como pareja llegaba a su fin, sin embargo, enfatizaron que seguirán unidos como familia, pues tienen dos hijas en común.

La pareja, que ya tiene más de cinco meses separados, detallaron que antes de dar a conocer el extenso comunicado de su separación, encendieron una vela, se abrazaron y lloraron juntos.

Esta mañana, Legarreta habló en "Hoy", programa que conduce, del difícil momento que está viviendo, y entre lágrimas leyó el comunicado y señaló que han limitado comentarios en sus redes por aquello de los comentarios mal intencionados de algunas personas.

Legarreta recibió apoyo y abrazos de sus compañeros, sobre todo de Galilea Montijo, que al igual que ella, no paró de llorar.

Lee también: Entre lágrimas, Legarreta dice tras separación de Erik Rubín: "Sigan creyendo en el amor"





¿Qué tiene que ver Apio Quijano?

Erik Rubín y Apio Quijano compartieron el escenario de los 90's Pop Tour, donde según se observa en videos que los cibernautas han compartidos, y que ahora reviven, en algunas presentaciones ambos cantantes bailan muy cerquita, se acarician y se besan en la boca.

Los videos de Erik Rubín y Apio Quijano “besándose” dicen era "puro jugeteo" que causaron polémica esta seria la razón de la separacion de Andrea Legarreta. pic.twitter.com/HhCq1RTa9W — Fernando Diaz (@fdiaz2050) February 23, 2023



En su momento, el programa "De primera mano" cuestionó a Legarreta sobre estos momentos que ponían en duda las orientaciones sexuales de Rubín, sin embargo, ella admitió que todo es parte del show, que en el escenario se hacen muchas cosas para incitar al público, pero que no pasaba nada.

"Me causan gracia (esos comentarios). También me causa gracia las reacciones de la gente. Hasta unos compañeros de ustedes me dijeron 'si fuera gay ¿lo apoyarías?'; dije 'Sí, ya qué'. Pero puedo decir que no es", dijo en aquel momento.

Ahora, ante el anuncio de la separación entre Legarreta y Rubín, el propio Apio Quijano se pronunció al respecto, y se dijo molesto porque la prensa lo cuestionó si él era el tercero en discordia, por los besos que compartió con Erik en el escenario.

A través de sus redes, el cantante negó que tuviera algo que ver con Rubín, a ambos les mandó decir que los respeta y los admira, y que lo que pasó en el escenario con el exintegrante de Timbiriche es sólo show.

"Me cansa mucho que me metan en chismes y cosas, me da flojera el tema, no tengo que ver con Erik y Andrea, más que los respeto, los admiro, los quiero bien y punto; lo que suceda en el escenario con Erik es una cuestión puramente actuación y ya", dijo.

Sin embargo, en redes sociales ya circulan memes que involucran a Apio Quijano, integrante de Kabah.

Lee también: Andrea Legarreta y Erik Rubín: Los memes tras el anuncio de su separación

rad