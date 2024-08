Andrea Legarreta sale en defensa de Mariana Echeverría: “basta de hate, todos la cag*mos”

Desde su expulsión el pasado domingo, Mariana Echeverría se ha dado cuenta del "hate" que generó en miles de cibernautas por la manera en la que se condujo dentro de “La casa de los famosos México”.

Situaciones como asegurar sin fundamentos que los conductores del programa “Hoy” no querían a Arath de la Torre, en especial una “Andrea” (de la que no especificó el apellido), hasta por quitarle comida o darle menos raciones a la actriz e influencer Briggitte Bozzo, provocaron que incluso muchos mostraran su alegría por su expulsión.

Luego de que este martes Echeverría pidiera disculpas en el matutino de Televisa por sus comentarios, y aclarara que se dejó llevar por la dinámica del programa, Andrea Legarreta se mostró abierta a aceptar tal arrepentimiento, en especial porque, dice, entiende lo que implican las críticas masivas en redes sociales.

“Me ha tocado muy feo el hate en muchos momentos. Ahora me están apapachando y se siente bonito, pero el lado del odio es horrible, te desmoraliza, te da mucha tristeza”, señaló al finalizar el programa a los medios, entre ellos EL UNIVERSAL.

Andrea Legarreta ha enfrentado duras críticas en redes. En 2016, dijo que el aumento del dólar no afectaba directamente todos los precios de los productos en México. “No porque suba el dólar, sube el precio de todo lo que las familias consumimos. ¿Quieres saber por qué? Porque lo que México produce y vende en otros países, lo vende más caro. Entonces, esto genera más empleos”.

A lo largo de los años, Legarreta ha justificado sus palabras diciendo que se trató de un segmento guionado de la producción. No obstante, suelen usarse como memes o “explicación” cada vez que la moneda fluctúa.

“Al final no la justifico, pero es un ser humano y todos la cagamos”, dijo Legarreta respecto a los comentarios de Echeverría.

"Mariana se dejó llevar"

Antes de entrar a “La casa de los famosos”, la anfitriona de “Hoy” consideraba una de sus favoritas a la participante del programa “Me caigo de risa”. Opinión que cambió mientras la escuchaba en el encierro al punto de expresar públicamente su decepción. Sin embargo, decidió cambiar de opinión.

“Entiendo que todos cometemos errores, tomamos decisiones incorrectas en lugares como estos que te llevan al límite. Ella está sorprendida por su propia reacción, está arrepentida, ofreció disculpas. A muchos nos sorprendió lo que vimos de ella allá dentro. Tampoco se trata de nosotros de arrancarle la cabeza”.

A diferencia de Andrea Escalona, quien dijo no creer en las disculpas, Legarreta pidió comprensión. En redes se especuló que la expareja de Erik Rubín podría vetar a Echeverría del programa “Hoy”, algo que considera absurdo.

“Lo que la gente no ha entendido es que yo no soy la jefa, dueña, ni palancas. Trabajo aquí desde que tengo ocho años, me he ganado el lugar que tengo a través de mi trabajo, una carrera con telenovelas”, aclaró.

La conductora desaprobó, eso sí, la manera en que trató a Briggitte Bozzo –a quien conoce desde que participó en el concurso “Las estrellas bailan en Hoy”--, pues consideró que le hizo bullying. No obstante, Andrea pidió prudencia, pues el reality es un programa que genera muchas pasiones.

“No me gusta la palabra lástima, pero sentí feo por ella. Sí la sentí muy sacada de onda, triste; en su rostro se refleja que se siente mal. Si yo tuviera la decisión de quién se queda y quién se va, otras cosas serían. Tengo amistades entrañables afuera y no hay poder humano que las regrese. No tengo ese poder, ni injerencia”.

