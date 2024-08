Tras polémica en "Hoy", Mariana Echeverría asegura que retomará su amistad con Arath de la Torre

El golpe de realidad que Mariana Echeverría ha recibido tras su salida de "La casa de los famosos" fue tan fuerte que, ahora, quiere hacer "borrón y cuenta nueva" en su vida.

ttxx

Durante su estancia en el reality, la conductora de "Me caigo de risa" se convirtió en una figura sumamente polémica; y es que no solo tenía conductas que llegaron a ser calificadas como bullying con sus compañeros, sino que arremetió contra algunos de ellos, en especial Arath de la Torre, pues aseguró que el equipo de "Hoy" no lo soportaba.

ttxx

Sin embargo, después de abandonar la casa y reflexionar un poco sobre lo que mostró al público, Mariana ha decidido dejar atrás los malos momentos y recuperar su vida; y uno de los puntos en su plan es retomar la amistad que tenía con De la Torre.

ttxx

Lee también Andrea Escalona reacciona a las disculpas de Mariana Echeverría en "Hoy": "mintió por convivir"

ttxx

Al menos eso fue lo que dijo durante una transmisión en vivo que tuvo con Pablo Chagra, conductor digital del reality.

ttxx

Durante la charla, Chagra le pidió a Echeverría que dedicara unas últimas palabras a los todavía integrantes de la casa, y cuando llegaron a Arath aseguró que lamentaba mucho lo sucedido: "tenemos una muy buena relación afuera y por eso no quiero descartar (su amistad)", expresó.

ttxx





ttxx

ttxx

ttxx

Sobre los fuertes pleitos y las declaraciones que hizo, Mariana explicó que fueron provocadas por la intensidad del juego, pero que cuando llegué el momento de que ambos se reencuentren, ya fuera del reality, intentará recuperar esa cercanía.

ttxx

"Yo, para Arath, me gustaría recuperar en algún momento eso que teníamos afuera, sin contar todo lo del juego. Es de humanos errar y perdonar, errar y volver a empezar; aceptar y darse una nueva oportunidad en la vida".

ttxx

Anteriormente, la exinquilina de "La casa de los famosos" acudió al matutino en el que trabaja a Arath y pidió perdón al elenco y la producción por las declaraciones que hizo, y aunque éstas fueron aceptadas por las conductoras, el público no creyó que fueran genuinas, desatando una nueva ola de críticas.

ttxx

Lee también Entre lágrimas, Mariana Echeverría se defiende en "Hoy": "entré en una situación pésima en mi vida"

ttxx