Andrea Legarreta "está muy bien", asegura la productora del programa "Hoy" Andrea Rodríguez a unos días de que la conductora diera a conocer su separación del cantante Erik Rubín tras 22 años de matrimonio.

Rodríguez señala que se han vivido días difíciles dentro de la producción del show matutino de Televisa, sin embargo se decidió que Legarreta compartiera la noticia no sólo en sus redes, sino también al aire, porque así lo vieron necesario.

"La semana pasada fue muy difícil porque somos una familia y en las familias hay días buenos y malos, pero ahí estamos juntos y sabemos que es un momento pero que Andrea Legarreta está bien, están bien las niñas, está bien Erik, y que al final son decisiones de adultos que se tienen que tomar a veces y duelen pero la única forma es así, estar juntos", aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL.

La productora estuvo presente durante la boda de Jessica y Jordan, pareja que fue ganadora del concurso Cásate conmigo, organizado por el programa de Televisa en el marco de su 25 aniversario y que tuvo a la banda El Recodo de Cruz Lizárraga como padrinos musicales.

"Andrea Legarreta es una fregona y lo ha hecho muy bien. Lo que ella quiera aquí estamos porque somos una familia", añadió Rodríguez.

Andrea, hermana de la fallecida Magda Rodríguez, quien fuera productora del mismo matutino, también destacó que el anuncio que Legarreta hizo a través de las cámaras de "Hoy" fue una decisión que nada tuvo que ver con el rating.

"Andrea decidió decirlo en las redes y si en todos los programas de México, periódicos, se está hablando del tema, ni modo que en su casa no lo diga. Somos seres humanos y simplemente yo le dije 'tú qué quieres, lo que tú quieras así es, lo que tú necesites'", relató.

"Imagínate que ella hubiera dicho eso y nosotros al día siguiente normal, hubieran dicho 'qué falta de humanidad de ellos que no le preguntan cómo se siente'. Esto no tiene nada que ver con el rating ni nada, yo en eso no juego, el rating está en otro lado no en el sufrimiento de ellos (los conductores)".

En ese sentido la conductora Andrea Escalona, hija de Magda Rodríguez y quien también acudió a la celebración, destacó que le parecía precioso el ejemplo que ha dado Legarreta.

Foto: Edgardo Ávalos Cuenca.

"En mi caso yo vengo de unos papás que aunque no fueron pareja, durante muchos años siempre se apoyaron, eran familia. No sé lo que pase el día de mañana con ellos, con su historia, pero me sigue pareciendo una gran historia de éxito: ella, su familia, lo que ha logrado. La queremos profundamente, la apoyamos".

No se enfrascan en polémica

A unos días de que el exconcursante de "La Academia", Daniel Riolobos dijera en redes sociales que cuando su madre sufrió un paro cardíaco en medio de un show, no fue bien atendido, culpando a la entonces productora Magda Rodríguez, y que a consecuencia de ello su madre murió, Rodríguez dijo a EL UNIVERSAL:

"De ese tema no quiero hablar porque no quiero darle foco a nadie. La verdad es que la gente sabe todo lo que sucedió y no tengo nada que decir.

"Obviamente Magda y yo hicimos todo lo que se pudo, lo humanamente posible en ese momento. Yo no soy culpable de que a alguien le dé un infarto. Que Dios lo bendiga y ojalá encuentre la paz que necesita que no somos nosotros".

