Anahí felicita a su exmánager en su cumpleaños, pese al fraude que cometió contra RBD

Durante el "Soy Rebelde Tour", RBD demostró el gran éxito que sigue teniendo como agrupación, al llenar estadios completos, sin embargo, detrás de bambalinas enfrentaron serios problemas, al enterarse que su mánager, Guillermo Rosas, había desviado recursos que formaban parte de las ganancias de la gira. Por ese motivo, la felicitación que Anahí acaba de hacerle por su cumpleaños ha causado la molestia de muchas y muchos de sus fans que han mostrado solidaridad hacía la banda.

Anoche, Anahí compartió una publicación en su cuenta de Instagram que no tiene muy contentas y contentos a sus seguidores, pues en ella envía una felicitación de cumpleaños a quien fuera su amigo y representante desde que se lanzó como solista en 2009, después de la separación de RBD.

Y aunque en el mensaje, la cantante de "Mi delirio" hace alusión a los problemas que enfrentaron con Rosas, también destaca que no es una persona que guarde rencor.

Lee también: Reportan que mánager de RBD fue despedido

"En mi libro de vida no hay espacio para el rencor, guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso... el tiempo me ha hecho entenderlo y, desde ahí, agradecerlo todo, hasta lo no tan bonito... un corazón libre no guarda equipaje, feliz cumpleaños, te deseo paz, amor y salud siempre".

Anahí felicita a Guillermo Rosas, exmánager de RBD, el día de su cumpleaños. Foto: Instagram

Pese a que las intenciones de Anahí fueron buenas, sus seguidores no han tomado a bien el mensaje, pues en los comentarios de su última publicación, se puede leer como varias y varios usuarios ven como desafortunado su actuar, ya que consideran que está siendo poco solidaria con sus compañeras y compañeros del grupo, que han mostrado abiertamente su inconformidad con el proceder de Rosas.

Guillermo Rosas fue quien se encargó de reunir a la agrupación y, según algunos portales de internet, también estuvo involucrado en la reapropiación de los derechos de la música de RBD en 2020, lo que permitió que sus canciones estuvieran disponibles en plataformas como Spotify.

De hecho, cuando el "Soy Rebelde Tour" se estaba gestando, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Von Uckermann y Christian Chávez crearon una asociación, en la que estaba incluído Guillermo, para que, entre los seis, se dividiera por partes iguales las ganancias que se obtuvieran con su regreso a los escenarios.

Y aunque al principio de la gira todo marchaba viento en popa, con el transcurso del tiempo, RBD se percató de que había anomalías financieras, impulsadas por Rosas, por lo que prescindieron de sus servicios y -de acuerdo con Maite- comenzaron con un proceso legal.

De hecho, hace apenas unos días trascendió que la agrupación aún no había recibido las ganancias que obtuvo en los conciertos que ofreció en México y Latinoamérica, debido a que las negociaciones, desde un principio, fueron realizadas por su exrepresentante.

Lee también: Christian Chávez pierde su canal de YouTube; su exmánager era el único que conocía la contraseña

Aunada a esta situación, hace poco, Christian expuso que su cuenta de YouTube había sido hackeada y, ahora, aparentemente estaba en poder de Rosas, pues ahora en canal tenía su nombre.

Cuando la polémica se dio a conocer públicamente, se rumoró que el representante causó problemas en la relación de las y los integrantes del grupo, pues presuntamente tenía un trato preferencial por Anahí.

Rosas también ha representado a otras y otros grandes exponentes de la música como Gloria Trevi y Alejandra Guzmán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc