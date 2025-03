Alicia Villarreal habla del episodio de violencia que vivió con su aún esposo, el músico Cruz Martínez, confiesa que no fue la primera vez que experimentaba algo así con el padre de sus dos hijos, sin embargo, sí fue la primera ocasión que la violencia escaló a tal grado que sintió que su vida corría peligro.

La cantante de 53 años denunció por violencia familiar a Cruz, quien el domingo 16 de febrero la habría agredido durante las primeras horas del día, por lo que Alicia huyó de la casa, donde se encontraban sus hijos, y lo hizo en la camioneta de su hija Melenie.

Villarreal salió de la casa sin nada pues Cruz le quitó el celular, y su cartera, estaba incomunicada; llegó a urgencias y el ministerio público le tomó su declaración, después regresó a su casa donde sus hijos se encontraban, dijo, muy asustados.

Alicia Villareal sintió que podía morir

En entrevista con el programa "Despierta América", Alicia Villarreal confesó que no era la primera vez que vivía un episodio de violencia con su esposo Cruz Martínez, pero ésta nunca había escalado al grado de que sintiera miedo de morir.

"No fue cualquier pelea, cualquier riña, cualquier palabra sino ya está en riesgo mi vida, o sea, ¿qué voy a hacer?", contó.

"Tenía bastante pánico de mis hijos que los dejé en casa , de cómo no les alcanzo a explicar todo lo que está pasando", relató.

Cuando salió huyendo de su casa, pensaba en que si hubiera muerto, sus hijos tal vez no hubieran sabido lo que le pasó a su mamá.

"Yo nomás decía, mis hijos pudieran estar llorándole a su mamá sin saber qué pasó, eso es lo que pasaba por mi mente", admitió.

Después del shock por lo ocurrido, y al saber que su denuncia podría tardar en tener efecto, Alicia pensó de qué manera podía pedir auxilio.

Se angustió y durante el concierto estuvo pensando de qué manera podía pedir ayuda, por lo que se acordó de la señal universal que hay para ello, lo estuvo pensando durante el espectáculo que ofreció en Michoacán, donde al finalizar realizó la señal que puso en alerta a la opinión pública.

"Me venía a la mente cuando estaba en el show, me venía es imagen de que ya había visto que habían personas que hacían esa seña, no tenía todo el contexto ni sabía qué tanto iba a provocar pero yo dije tengo que pensar en que alguien me tiene que ayudar".

Alicia admite que jamás dimensionó el alcance de esa señal, ya que en ese momento sólo era consciente de lo que le había pasado y de que tenía que pedir ayuda.

"Yo no me esperé una reacción a ese grado, no estaba consciente, estaba consciente de lo que me estaba pasando a mi y de lo que tuve que hacer y procesar en tan poco tiempo, en estar incomunicada, no tener dinero ni tarjetas y no saber cómo ir a cumplir esa fecha".

Reiteró que tiene un compromiso con ella misma de ponerse límites, de cuidarse y de quererse, de seguir adelante con el proceso porque no merecía lo que le pasó.

"No me lo merezco, ni se lo merece nadie, ninguna mujer, ninguna persona", reflexionó.

