Wendy Guevara se ríe cada vez que la prensa la pregunta qué opina de que Alfredo Adame habla de ella y la considere como hombre y no como mujer trans, la youtuber, ganadora de la primera edición de "La casa de los famosos México" no se molesta de estos dichos por parte del conductor, quien no ha dejado de estar en medio de la polémica.

Si no es por sus pleitos con algún famosos, es por sus declaraciones en contra de alguien como sus hijos o su exesposa Mari Paz Banquells, de quien tuvo una escandalosa separación que sigue dando de qué hablar.

Pese a la forma despectiva con la que Adame se ha referido a Wendy, quien actualmente sí tiene exclusividad en Televisa, ella confiesa que hasta le cae bien, pues nadie como él para echar pleito, así que si forma parte de la edición "La Casa de Los Famosos All-star 2025", Guevara dice que se va a poner bueno, pues Alfredo es todo un personaje.

Alfredo Adame y La Divaza protagonizan "romántico" momento en "La casa de los famosos" de Telemundo.

Las preferencias sexuales de Alfredo Adame

Wendy no entiende por qué si para Alfredo Adame ella es "poca cosa" y "alguien inferior", cada que puede la menciona, además, aclara que no le molesta para nada que le digan que no es una mujer, pues esto es real y ella misma lo admite.

"Yo nunca he dicho que soy mujer, además ya está grande y uno tiene que tenerle respeto", dijo con humor, y agregó que por su edad, 66 años, se debe comprender que actúe de esta manera.

"No anden peleándose con los señores, a esa edad empiezan a ser como niños, quieren llamar la atención", consideró.

Cuando Wendy fue cuestionada sobre la posibilidad de que Alfredo Adame sea gay de clóset por cómo habla desde el odio sobre ella y la comunidad, y porque a su propio hijo, que es homosexual, lo desconoce, la influencer no descartó esta posibilidad.

"Todo puede pasar, hay muchos casos que son muy parecidos, al final de cuentas terminan siendo una persona de de la comunidad, que no tiene nada de malo, uno no es nadie para sacar a nadie del clóset ni decir 'es esto, yo lo vi o tal'", puntualizó.

Alfredo Adame ha descalificado de todas las formas a Wendy, pues ha dicho que es "un gordo feo que se lo agarraron para que ganara un reality; no es una mujer, yo no lo reconozco como una mujer, a la naturaleza no se le engaña, si sale un cuerpo de tamal mal amarrado feo y tosco y hablando así...".

rad