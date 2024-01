Tensión en "La Casa de los Famosos": Alfredo Adame y La Divaza chocan por comentarios sobre Wendy Guevara

El actor Alfredo Adame, quien logró evitar la primera expulsión en "La casa de los famosos" de Telemundo, se vio envuelto en otro momento tenso dentro del reality. Esta vez, chocó con el influencer Pedro Luis Joao Figueira, conocido como La Divaza, quien salió en defensa de la también influencer trans Wendy Guevara después de que Adame hiciera comentarios despectivos sobre ella.

Durante una conversación, Adame expresó: “Gordo y feo, sin talento y sin absolutamente nada, es un pen... Yo no la ataqué y ella me atacó, ni la ofendí, ni la quise denostar o humillar, Yo no dije: ‘no tiene talento’, lo engañaron”.

Pedro respondió: “Yo creo que por más mal que te caiga una persona no debes hablar mal de su identidad y respetar su identificación”.

Adame argumentó que Wendy debió estar mejor preparada para su actuación, ya que en su primera presentación, según él, “no presentó nada”.

Opinó: “Pararte en un escenario a decir puras tonterías que la gente no se ríe ni nada, es falta de talento”. El influencer le indicó que podría ser que Adame tuviera la misma situación.

Sin embargo, Adame afirmó que durante 33 años llenó teatros con su actuación y nunca tuvo problemas con la audiencia. “Yo iba con una obra de teatro y la gente muerta de la risa, porque era el protagonista de la historia del momento”, añadió.

Lupillo Rivera intervino en la discusión diciéndole a Adame: “no te debes meter en pedos de 11 varas”.

Adame insistió en que solo dijo que a Wendy la engañaron y que debería haberse preparado mejor.

En otro momento, Maripily le recomendó a Adame que moderara su temperamento y comentarios polémicos. Él respondió: “Que se sientan, yo no puedo andar por la vida comprando pleitos ajenos, si no te parece pues no me pregunten”.

Al regresar de la sala de eliminación, Adame se mostró contento mientras cantaba: “nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, esto es cuestión de presupuesto”.

