Alfredo Adame ha pagado varias multas por hablar de su ex, Magaly Chávez; la siguiente es arresto

Magaly Chávez acaba de dar a conocer que, luego de que demandase a Alfredo Adame, su ex, por daño moral y el juez encargado del caso estableciera que el actor no podía mencionar el nombre de la influencer públicamente, el famoso ha tenido que pagar múltiples multas por no acatar la ley.

Y aunque, en principio, Adame se resistió y continuó mencionado a su expareja en las entrevistas que concede, la influencer dio a conocer a "Venga la alegría" que, desde hace unos días, finalmente desistió y ya no puede decir su nombre, lo que le ha producido una gran satisfacción.

"Me encuentro muy feliz porque del señor, de su boca, ya no va a salir ´Magaly Chávez´. Ahorita, en las entrevistas que le han hecho, en ninguna ha podido decir mi nombre, gracias a Dios, ´Magaly Chávez´, ya no está en su vocabulario", expresó.

Y aunque, finalmente, la ley favoreció a la exconcursante de "Enamorándonos", tuvo que enfrentar un proceso legal muy largo, pues mientras Adame participaba en "La casa de los famosos 4", la demanda se ralentizó, a pesar de que su abogado siempre se presentó al juzgado.

Pero, desde hace unos meses, el proceso comenzó a agilizarse; se constató que el conductor continuaba hablando de su expareja en entrevistas, programas de televisión y redes sociales.

En este contexto, Chávez contó al matutino que, por esa situación, Adame ha tenido que pagar diferentes multas, por lo que, si vuelve a faltar lo establecido por la ley, será arrestado.

"Han sido bastantes multas y ya la última ya no va a ser multa, sería arresto, es por eso que te digo que él ya no podrá mencionarme", precisó.

La famosa refrendó que, de que la ley decida penalizarlo con la cárcel, ella estaría de acuerdo, pues considera que el actor tiene que aprender y tener una lección, no sólo por difamarla a ella, sino por todas aquellas personas que se han visto afectadas por sus acciones y temperamento.

"No lo hago nada más por mí, lo hago por muchas personas, él necesita apoyo; apoyo de un psicólogo, apoyo de un psiquiatra, apoyo de medicinas... o de algo, una terapia, lo que sea y que también sea castigado, si las leyes castigan con cárcel, yo no lo pongo... lo pone las leyes", indicó.

Cabe recordar que, cuando terminaron su relación, Adame dijo públicamente que Chávez había ocultado su supuesta transexualidad, motivo por el que nunca quiso sostener relaciones sexuales con él, falso que afectó a la joven severamente en el ámbito laboral y que, además, la puso en peligro, al convertirse en víctima de agresiones verbales y hostigamiento por personas transfobicas, que se han referido a ella como si fuera un hombre en lugares públicos.

