Ex de Alfredo Adame lo demanda por daño moral: "Lo quiero ver en un psiquiatra"

Magaly Chávez ya demandó a Alfredo Adame por daño moral, después de que dijera públicamente que la joven era una mujer transexual, y este viernes se llevó a cabo la primera audiencia a la que el conductor no se presentó, a pesar de haber sido notificado, sin embargo, la modelo dice estar confiada de que la ley la favorecerá, ya que cuenta con las pruebas que respaldan que las declaraciones de su expareja sólo son injurias.

El exconductor de "Hoy" vuelve a llamar la atención de los reflectores, luego de que su exnovia, la influencer Magaly Chávez, diera a conocer en "Venga la alegría" que el viernes 10 de octubre tuvo lugar la audiencia por la demanda que levantó en contra de Adame y aunque fue notificado no acudió al procedimiento legal, donde se dictaminó que no puede acercarse a la joven, como tampoco puedo mencionar su nombre.

De acuerdo con Magaly, quien sostuvo una relación amorosa con el actor en 2022, está en búsqueda de llegar a las últimas consecuencias para que Adame afronte la responsabilidad por el perjuicio que cometió, pues si bien en un inició llegó a declarar que la tenía sin cuidado lo que el conductor pudiera decir de ella, a la fecha de hoy, expresó que no descarta la posibilidad de buscar ayuda psicológica por todos los conflictos emocionales que le produjo su noviazgo.

"Queremos llegar a todo lo necesario para que esta persona pague, yo quiero que sea castigado por lo que ha dicho, porque me ha difamado, entonces si yo no lo veo en la cárcel, por lo menos lo quiero ver en un psiquiatra, no puede haber una persona así afuera como si nada, que no pague por las consecuencias y no me incómoda decir que a lo mejor, más adelante, yo necesite un psicólogo porque esto es algo que no puedes manejar tu sola", dijo.

Sin embargo, Chávez está segura de que la demanda saldrá a su favor, motivo por el que se encuentra muy entusiasmada y con el talante de seguir adelante con el proceso, pues cuenta con la mayor prueba que comprueba que el actor miente; su acta de nacimiento.

"Vamos por más para que yo esté tranquila, para que mi gente alrededor esté tranquila porque no soy solamente yo, le llega directamente a las personas que más me aman, entonces yo siempre voy a cuidar de las personas que más amo".

De acuerdo con la información que la modelo brindó al matutino, Adame tendrá que presentarse para una nueva audiencia el próximo miércoles 22 de noviembre.

¿Qué dijo Alfredo Adame de su ex?

Fue en agosto de 2022 cuando Alfredo Adame aseguró que Magaly lo había engañado, haciéndole creer que era una mujer de nacimiento, cuando en realidad había hecho la transición de género, sin embargo, el conductor no tenía ningún argumento válido para llegar a esa resolución, ya que como los dos lo declararon, nunca sostuvieron relaciones sexuales, aunque él destacó que en una ocasión, Chávez le pidió que le comprara un paquete de toallas femeninas que no terminó por usar, lo que generó sospechas en el famoso.

melc