Alfonso Cuarón, presente en Cannes con un cuento de Navidad

La directora italiana Alice Rohrwacher se unió al mexicano Alfonso Cuarón para ofrecer un cuento audiovisual de Navidad, "Le pupille", un relato que pone en primera línea la inocencia de unas niñas internas en un colegio religioso.

La idea partió de la receta de una historia que leyó hace años sobre la carta que la escritora Elsa Morante, una de las autoras más celebradas del siglo XX, envió a su amigo Goffredo Fofi, en la que le hablaba de una tarta que había acabado en un internado en plena Navidad.

Alba Rohrwacher, hermana de la directora, se pone en la piel de la madre superiora en esta cinta en la que también actúa Valeria Bruni-Tedeschi.

Su cortometraje, producido por Cuarón, fue estrenado este viernes, 27 de mayo, fuera de concurso en el Festival de Cannes, donde en la selección oficial presentó en el pasado en competición "Lazzaro Felice", premio al mejor guión en 2018, y "Le meraviglie", Gran Premio del Jurado en 2014.

A Rohrwacher le encargaron el guión y una vez que lo tenía escrito se dio cuenta de que no había entendido que también lo tenía que dirigir: "Quién me manda", dijo que pensó, porque al escribir aseguró que no piensa nunca en la realización ni en los retos que su imaginación pueda plantear.

La directora, nacida hace 40 años en Fiesole, un municipio de la Toscana, apuntó que descubrió el cine tarde.

"Mi hermana y yo no tuvimos una educación cinematográfica. Vivíamos en un lugar muy pequeño donde lamentablemente no había cines. Me gustaban muchas cosas diferentes, la pintura, la literatura, la escritura, y un día entendí que el cine era todas esas cosas juntas".

El corto, que según su propia definición habla "de la anarquía que es capaz de florecer en las mentes de las niñas dentro de los límites de un internado estricto", ha sido financiado por Disney y se estrenará en Disney+ a finales de año.

