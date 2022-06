Alexander Acha explota ante la insistencia de Rubí de abandonar "La Academia"

Han pasado tres semanas y seis conciertos desde que Rubí estuvo a punto de ser expulsada de "La Academia" bajo fuertes críticas, en especial de Lola Cortés, quien temía que sólo fuera un fenómeno mediático, como Jolette en su momento.

La joven, famosa por su fiesta de XV años que se hizo viral en 2016, se mantiene en la competencia con el apoyo del público y el reconocimiento de los jueces a su empeño, si bien le critican por no poseer talento.

Recién el fin de semana pasado, Rubí expresó su deseo por abandonar el programa, primero ante sus compañeros, y luego a sus maestros y director, Alexander Acha.

“Para ser honesta no me siento ya cómoda aquí porque no avanzo y ya me lo han dicho muchas veces, no lo tengo, entonces no sé qué estoy haciendo aquí”, confesó en la revisión del concierto en el que fue expulsada Mariana Logue.

Lee también: Depeche Mode revela las causas de la muerte de Andy Fletcher

Acha explicó a EL UNIVERSAL que las crisis de los alumnos eran esperadas, pues provenían de “temas personales no resueltos”, que se detonan por la exigencia de la competencia.

Pese a ello, el público sigue con sus votos manteniendo a la participante y en una reunión realizada posterior a los ensayos. Acha dio un discurso motivacional a la concursante, a quien le pidió mantenerse enfocada concierto tras concierto.

“Tu error es pensar que fracasar es no ganar La Academia, cuando este fin de semana ni siquiera la vas a ganar, necesito que te enfoques en mejor concierto a concierto, no te estamos pidiendo algo imposible, además ya has mejorado desde la primera vez”, expresó Alexander a Rubí.

El miedo principal que la joven académica compartió al grupo es el de no seguir avanzando en la competencia, pero Alexander le hizo saber que tiene al público de su lado.

“Eres de la que más quieren y te quieres rendir, imagínate cuántos de tus compañeros quisieran tener el cariño que tú tienes, así que sí se puede”, enfatizó el cantante hijo de Emmanuel.

Antes de enviar a los participantes a su hora de comida, le dijo a Rubí: “Me vale un cacahuate si te expulsan, pero quiero que te vayas siendo más grande, sabiendo que diste todo aquí, lo que diga la gente que te valga”, sentenció Alexander Acha.

Lee también: Johnny Depp podría quedarse con los bienes de Amber Heard incluyendo un regalo de Elon Musk