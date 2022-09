Alejandro Ferdández y Carolina Ross. Así reaccionaron las redes, tras presentarse en la pelea del Canelo

Luego de vencer una vez más a Gennady Golovkin, Saúl “el Canelo” Álvarez causó furor entre sus seguidores y la audiencia mexicana, que siguió atenta cada uno de los rounds en los que tomó ventaja el mexicano, sin embargo, esto no fue todo lo que marcó a la noche, sino que la presentación de Alejandro Ferdández y Carolina Ross también dio de qué hablar, pues las redes sociales aplaudieron su intervención musical.

La noche de ayer, el boxeador mexicano volvió a pisar el cuadrilátero, pero antes de que el Canelo se enfrentara al kazajo, tuvo lugar la intervención de Carolina Ross, una cantante sinaloense, muy reconocida en las redes sociales, que subió al escenario de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, para interpretar el Himno Nacional; el desempeño de la cantante de 26 años sorprendió, pues habían muchas personas que era la primera vez que la escuchaban cantar.

“Al fin los mexicanos pudimos escuchar nuestro Himno Nacional cantado con voz firme, melodiosa, afinada y sin errores. ¡¡¡Felicidades!!!”, publicó una usuaria de Twitter esta mañana.

Lee también: Las pistas que indican que Christian Nodal podría pasar por el altar con Cazzu y terminar de olvidar a Belinda

Pero Ross no fue la única cantante que se presentó durante el enfrentamiento entre “Canelo” y Golovkin, pues Alejandro Fernández también estuvo presente del evento deportivo, en el que entonó “México lindo y querido”, acompañado de mariachi y, por supuesto, de un traje de charro. “El potrillo” caminó a lado de “el Canelo”, mientras el boxeador se dirigía al ring; el cantante tomaba por el hombro al deportista; la audiencia, a su vez, coreaba el clásico tema, original de Chucho Monge.

“Qué no daría por qué también me cantará al oído (Alejandro Fernández) lo máximo siempre”, expresó una seguidora del cantante mexicano.

A diferencia de lo que ocurre habitualmente con la evaluación que el público hace del desempeño de las y los artistas invitados en este tipo de eventos, la presencia de Ross y Fernández fue aplaudida, pues ambos se destacaron por su presencia y su capacidad vocal. En redes sociales puede leerse, además de los halagos al talento del potrillo, comentarios de apoyo a la carrera de Ross a quien felicitaron por protagonizar un acto digno del himno de nuestro país.



Foto: Instagram

“Estuviste perfecta, Caro. ¡¡¡Muchas felicidades por esa gran actuación, en este gran reto!!!”, expresó otro tuit, posteado durante esta mañana.

La presentación de Carolina Ross significa una gran oportunidad, dentro su carrera, para darse a conocer a diferentes públicos, pues en redes sociales ya cuenta con millones de seguidores.

Originalmente, Eduin Caz, líder de Grupo Firme, sería quien interpretaría el Himno Nacional, luego de que le propio “Canelo”, lo invitará a formar parte del espectáculo, pues son muy buenos amigos, sin embargo, días previos a la competencia, el intérprete de música regional dio a conocer que no podría presentar por motivos que se desconocen.

La decisión de que “El Canelo” sea quien sugiera qué artista se presentará durante la pelea también fue un tema a debatir en redes, pues hay quienes no están de acuerdo con que el deportista intervenga en cuestiones logísticas: ¿Por qué ´el Canelo´ puede tomar esas decisiones de quién canta o no el himno? ¿Que no existe un promotor que se encarga de toda la organización de la pelea? ¿O ´el Canelo´ organiza sus propias peleas? Eso explicaría algunas cosas raras.”

Lee también: ¿No son de México?... estas son las curiosidades poco conocidas de Los Tigres del Norte



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

Melc