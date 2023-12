Alejandra Espinoza se quita la máscara

Alejandra Espinoza se considera una mujer aventurera, que a lo largo de su vida ha procurado dejar la comodidad para explorar diferentes facetas en su trayectoria para crecer como persona, tal como ocurrió durante su participación en el programa de Televisa ¿Quién es la máscara?, en donde estuvo oculta detrás del personaje Llama.

“Es importante de repente tomar riesgos, salir de la zona de confort, hacer cosas que no te imaginabas; yo no canto, no bailo, añales que no entraba a un concurso, por eso no estaba segura de querer hacerlo, pero al final fue de las mejores experiencias que he tenido en los últimos 16 años que he trabajado en televisión”, señaló la actriz en entrevista tras ser desenmascarada en la más reciente transmisión.

Entre las curiosidades que tiene la logística de este show dominical está que en los camerinos ponen música para que en los alrededores no escuchen la voz de los famosos, también les cambian la pantalla del celular para que no los reconozcan y desde que llegan al aeropuerto ocultan su identidad.

“Hay mucho calor dentro del traje que estaba muy pesado e incómodo, estás sudando; en cada corte comercial me ponían ventilador, hubo un episodio en el que pensaba que me iba a desmayar, ahí entendí que el trabajo mental es importante, aprender a concentrarte, no solo cantar, bailar, seguir coreografías y ritmo, también tranquilizarte”.

Espinoza despedirá el 2023 en NY; en cuanto a trabajo, tiene varias propuestas de conducción; afirmó que para ella lo más importante es seguir trabajando y pasar el mayor tiempo con la familia.