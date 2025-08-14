Más Información
Han pasado más de dos meses desde que Alejandra Capetillo y el empresario libanés Nader Shoueiry se casaron en una íntima ceremonia en la Hacienda Zotolouca, en Hidalgo, México, pero la magia de aquel día aún perdura.
La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo compartió en Instagram varios videos que reviven los momentos más emotivos y divertidos de la boda.
Las emotivas palabras de Paulina Capetillo para la pareja
En uno de los clips se escucha a su hermana Paulina dedicar unas emotivas palabras a los enamorados, destacando la felicidad que Alejandra siempre ha atraído a la familia y deseándole un matrimonio eterno: “Deseo que si alguna vez se sienten distantes, puedan borrar esa distancia y dormir tomados de la mano. Que disfruten envejecer juntos, tanto como yo disfruté crecer con ella”, expresó Paulina.
En las imágenes se observa a Lalo Capetillo derramar lágrimas y a Biby Gaytán abrazar a Paulina.
Asimismo, Alejandra recordó con emoción su entrada a la hacienda: “Parece novela cuando mi papá se baja del caballo. Me sigue emocionando ese momento”, escribió en la descripción del post.
La joven quiso que la celebración reflejara la esencia mexicana, con caballos y carretas, pues actualmente vive en España.
El íntimo momento de Biby Gaytán y Alejandra Capetillo
La familia también vivió momentos especiales previos a la ceremonia. Alejandra compartió un “mini momento” con su madre, en el que se abrazaron y se dijeron palabras cariñosas antes de caminar hacia el altar: “Te amo, mami”, se lee. Con su abuelita, Alejandra tuvo un detalle significativo al mostrarle cómo portaba su mantilla.
Por su parte, sus amigas estuvieron presentes para descubrir finalmente el vestido que la novia había mantenido en secreto, y Paulina permaneció a su lado todo el tiempo.
Nader y Alejandra se ven por primera vez
El encuentro con Nader fue lleno de risas y cariño. Ambos se mostraron abrazados, dándose besos y disfrutando de la emoción de iniciar su vida juntos.
En la fiesta, hicieron una entrada llena de energía al ritmo de tambores libaneses, bailando juntos y con la familia de Nader, mientras Alejandra movía su ramo de rosas blancas.
El baile de novios, con la canción “Volare” de Gipsy Kings fue inolvidable. Nader cargó a Alejandra entre burbujas blancas que flotaban sobre la pista, invitando a los invitados a unirse al baile.
Alejandra cerró su publicación agradeciendo a sus seguidores: “Sin su apoyo y hermandad, no hubiera logrado tener la boda que siempre soñé”.