Han pasado más de dos meses desde que Alejandra Capetillo y el empresario libanés Nader Shoueiry se casaron en una íntima ceremonia en la Hacienda Zotolouca, en Hidalgo, México, pero la magia de aquel día aún perdura.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo compartió en Instagram varios videos que reviven los momentos más emotivos y divertidos de la boda.

Las emotivas palabras de Paulina Capetillo para la pareja

En uno de los clips se escucha a su hermana Paulina dedicar unas emotivas palabras a los enamorados, destacando la felicidad que Alejandra siempre ha atraído a la familia y deseándole un matrimonio eterno: “Deseo que si alguna vez se sienten distantes, puedan borrar esa distancia y dormir tomados de la mano. Que disfruten envejecer juntos, tanto como yo disfruté crecer con ella”, expresó Paulina.

En las imágenes se observa a Lalo Capetillo derramar lágrimas y a Biby Gaytán abrazar a Paulina.

Asimismo, Alejandra recordó con emoción su entrada a la hacienda: “Parece novela cuando mi papá se baja del caballo. Me sigue emocionando ese momento”, escribió en la descripción del post.

Eduardo Capetillo hizo una entrada triunfal a la ceremonia de Alejandra y Nader. Foto: Instagram oficial.

La joven quiso que la celebración reflejara la esencia mexicana, con caballos y carretas, pues actualmente vive en España.

El íntimo momento de Biby Gaytán y Alejandra Capetillo

La familia también vivió momentos especiales previos a la ceremonia. Alejandra compartió un “mini momento” con su madre, en el que se abrazaron y se dijeron palabras cariñosas antes de caminar hacia el altar: “Te amo, mami”, se lee. Con su abuelita, Alejandra tuvo un detalle significativo al mostrarle cómo portaba su mantilla.

Alejandra Capetillo y Biby Gaytán tuvieron una sesión de fotos antes de la ceremonia. Foto: Instagram oficial.

Por su parte, sus amigas estuvieron presentes para descubrir finalmente el vestido que la novia había mantenido en secreto, y Paulina permaneció a su lado todo el tiempo.

Nader y Alejandra se ven por primera vez

El encuentro con Nader fue lleno de risas y cariño. Ambos se mostraron abrazados, dándose besos y disfrutando de la emoción de iniciar su vida juntos.

En la fiesta, hicieron una entrada llena de energía al ritmo de tambores libaneses, bailando juntos y con la familia de Nader, mientras Alejandra movía su ramo de rosas blancas.

La reacción que Alejandra y Nader Shoueiry tuvieron al verse ya preparados para la boda fue de risas. Foto: Instagram oficial.

El baile de novios, con la canción “Volare” de Gipsy Kings fue inolvidable. Nader cargó a Alejandra entre burbujas blancas que flotaban sobre la pista, invitando a los invitados a unirse al baile.

Alejandra cerró su publicación agradeciendo a sus seguidores: “Sin su apoyo y hermandad, no hubiera logrado tener la boda que siempre soñé”.