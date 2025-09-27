La actriz Alejandra Ambrosi está convencida de que el teatro puede ser un espejo de lo incómodo y, al mismo tiempo, un espacio de sanación.

En Hilos, relata la historia de una mujer que se quiebra y se reconstruye pese a los prejuicios, con la intención de despertar a quienes viven violencia de género sin reconocerlo.

“Imaginen el grado de normalización con el que la violencia y la desigualdad se han infiltrado en la familia y en la sociedad, que muchas veces ni siquiera las vemos. Por eso esta experiencia resulta liberadora y sanadora, incluso para los hombres que descubren la necesidad de quitarse el velo de los ojos, terminar con patrones nocivos y aprender a entender a las mujeres desde otro lugar”, explica la actriz.

El montaje estrenará su tercera temporada el 20 de octubre en el Foro Shakespeare, un logro que celebra porque no solo interpreta a Emma, la protagonista, también produce y dirige.

Para Ambrosi, haber llegado hasta este punto confirma que no camina sola en el propósito de generar conciencia sobre la equidad y la violencia de género, una problemática que sigue afectando a millones de mujeres .

Después de dos temporadas con el personaje, una mujer que decide romper con su pasado para iniciar un nuevo comienzo, Ambrosi reconoce que entiende mejor la fortaleza de Emma.

Asegura que ese aprendizaje se ha reforzado al escuchar en el escenario los testimonios de víctimas reales, parte de la dinámica del montaje, lo que la ha hecho testigo de la resiliencia y fuerza que muchas poseen.

“La escritora (Abi Zakarian) quería que el público, por más que atravesara momentos dolorosos o incómodos, saliera con una luz de esperanza”, dice.

Para ella, otro acierto del texto es que no victimiza ni recurre a un feminismo radical, sino que propone la construcción de soluciones conjuntas entre hombres y mujeres.

“Es la única forma de transformar viejos patrones de comportamiento, y tarde o temprano eso se reflejará en nuestro entorno inmediato”, añade.