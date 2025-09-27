Más Información

Libro da cuenta de afrodescendientes en milicia novohispana

Libro da cuenta de afrodescendientes en milicia novohispana

Vuelve en octubre el Festival Internacional de la Risa

Vuelve en octubre el Festival Internacional de la Risa

“Estamos en la sexta extinción planetaria”, Jane Goodall

“Estamos en la sexta extinción planetaria”, Jane Goodall

Franz Mayer, el museo que ha logrado crear nuevos públicos

Franz Mayer, el museo que ha logrado crear nuevos públicos

La UNAM y yo

La UNAM y yo

México y EU siguen colaboración para la recuperación de bienes culturales; han devuelto más de 10 mil piezas

México y EU siguen colaboración para la recuperación de bienes culturales; han devuelto más de 10 mil piezas

La actriz Alejandra Ambrosi está convencida de que el teatro puede ser un espejo de lo incómodo y, al mismo tiempo, un espacio de sanación.

En Hilos, relata la historia de una mujer que se quiebra y se reconstruye pese a los prejuicios, con la intención de despertar a quienes viven violencia de género sin reconocerlo.

“Imaginen el grado de normalización con el que la violencia y la desigualdad se han infiltrado en la familia y en la sociedad, que muchas veces ni siquiera las vemos. Por eso esta experiencia resulta liberadora y sanadora, incluso para los hombres que descubren la necesidad de quitarse el velo de los ojos, terminar con patrones nocivos y aprender a entender a las mujeres desde otro lugar”, explica la actriz.

El montaje estrenará su tercera temporada el 20 de octubre en el Foro Shakespeare, un logro que celebra porque no solo interpreta a Emma, la protagonista, también produce y dirige.

Para Ambrosi, haber llegado hasta este punto confirma que no camina sola en el propósito de generar conciencia sobre la equidad y la violencia de género, una problemática que sigue afectando a millones de mujeres .

Después de dos temporadas con el personaje, una mujer que decide romper con su pasado para iniciar un nuevo comienzo, Ambrosi reconoce que entiende mejor la fortaleza de Emma.

Asegura que ese aprendizaje se ha reforzado al escuchar en el escenario los testimonios de víctimas reales, parte de la dinámica del montaje, lo que la ha hecho testigo de la resiliencia y fuerza que muchas poseen.

“La escritora (Abi Zakarian) quería que el público, por más que atravesara momentos dolorosos o incómodos, saliera con una luz de esperanza”, dice.

Para ella, otro acierto del texto es que no victimiza ni recurre a un feminismo radical, sino que propone la construcción de soluciones conjuntas entre hombres y mujeres.

“Es la única forma de transformar viejos patrones de comportamiento, y tarde o temprano eso se reflejará en nuestro entorno inmediato”, añade.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Barack y Michelle Obama alistan divorcio? La pareja divide su fortuna de 70 millones de dólares, dicen. Foto: AP

¿Barack y Michelle Obama alistan divorcio? La pareja divide su fortuna de 70 millones de dólares, dicen

Luego de deshacerse de Meghan y Harry, William quiere a Andrés y a Sarah Ferguson fuera de la familia real: “son una vergüenza”. Foto: (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP) / (Photo by Jordan Pettitt / POOL / AFP)

Luego de deshacerse de Meghan y Harry, William quiere a Andrés y a Sarah Ferguson fuera de la familia real: “son una vergüenza”

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. Foto: Captura de pantalla / tiktok

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. VIDEO

Jennifer Aniston llama "bruja" a Angelina Jolie: no perdona que le quitara a Brad Pitt. Foto AP AFP

Jennifer Aniston llama "bruja" a Angelina Jolie: no perdona que le quitara a Brad Pitt

Dua Lipa. (Photo by Michael Tran / AFP)

Dua Lipa irradia belleza con espectacular vestido “side-boob” en Miami y deslumbra