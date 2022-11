Aleida Núñez y 3 looks que dejan en claro las nuevas tendencias del otoño

Aleida Núñez es una de las actrices y cantantes más queridas de nuestro país. Producciones como “Corazón guerrero”, “La fea más bella” y “Mañana es para siempre” son solo algunas de las telenovelas donde Aleida ha participado.

Además Aleida es muy activa en las redes sociales y siempre está compartiendo con sus seguidores algunos de sus looks. Es por ello que en el siguiente artículo te mostraremos algunos outfits para que te inspires y armes tus looks de otoño.

Una primera opción es un vestido manga larga en color negro. Aleida Núñez lució uno que posee un poco de brillo. La cantante y actriz lo combinó con un maquillaje muy sencillo, pero el cual se enfocaba en destacar y darle profundidad a su mirada con abundante máscara para pestañas y sombra para ojos en color negro.

Foto: Aleida Núñez. Fuente: Instagram @aleidanunez

El segundo look de Aleida Núñez también está protagonizado por un vestido, pero el mismo es corto, con tirantes finos y estampado en color blanco y negro. La actriz lo combinó con unos zapatos de tacón fino en color rojo. Un clásico.



Foto: Aleida Núñez. Fuente: Instagram @aleidanunez

Como tercer y último look Aleida Núñez optó por usar un conjunto de dos piezas en color lila, el cual estaba compuesto por un pantalón corto y un blazer de manga larga con botones en color dorado. La actriz lo combinó con unos zapatos de tacón en color nude, pero el mismo también puede llevarse con botas de caña corta, como por ejemplo unas botas texanas.



Foto: Aleida Núñez. Fuente: Instagram @aleidanunez

¿Cuál es la locura más grande que han hecho por Aleida Núñez?

Aleida Núñez confesó recientemente que un hombre se tatuó los labios y el nombre de la cantante. “Ya tuve un galán que se tatuó mis labios y mi nombre en sus partes íntimas (…) Ya no supe (si se lo borró) porque terminamos y ya no le pude ver ahí. Fue más como en la esquinita”, dijo Núñez.

“Le dolió horrible porque fue en una parte sensible, obvio se lo tuvo que cuidar y le pusieron un parche especial con un humectante. (…) Fue amor del bueno, yo también lo quería mucho, pero cumplió el ciclo y fue una etapa maravillosa. La verdad le quedó increíble. (…) Eso fue en una noche romántica. Me dijo: ‘me voy a tatuar tus labios’. Yo pensé que me estaba bromeando, pero no, sí se lo hizo”, continuó Núñez.