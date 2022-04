Alec Baldwin en la mira; sorprende descuido en las medidas de seguridad de "Rust"

El alguacil de Nuevo México que investiga el tiroteo fatal de una directora de cinematografía por parte del actor Alec Baldwin en un set de filmación describió la complacencia, desorganización y descuido en las medidas de seguridad durante la realización de la película de bajo presupuesto “Rust”.

El alguacil del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, dijo el martes que espera un análisis forense del arma, el proyectil, las huellas dactilares y más por parte del FBI y los médicos forenses estatales antes de remitir el caso de seis meses a los fiscales que decidirán si se formularán cargos penales.

“Hay un grado de negligencia. Si alcanza el nivel penal, el fiscal de distrito tendrá que determinarlo”, dijo el alguacil al programa de TV “Good Morning America”. El lunes, publicó prácticamente todo el expediente de la investigación del caso: una ronda de munición real mató a Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza durante un ensayo el 21 de octubre de 2021. La filmación del western se llevó a cabo en un rancho en las afueras de Santa Fe.

El gran tesoro de archivos policiales recientemente publicados incluye un video de cámara de solapa en el que se ve a Hutchins herida, entrando y saliendo de conciencia, cuando llega un helicóptero para evacuarla.

Interrogatorios a testigos, correos electrónicos, conversaciones de texto, inventarios de municiones y cientos de fotografías completan la recopilación de pruebas.

En un video recién publicado, un ayudante del alguacil llega mientras médicos atienden a Hutchins dentro de una pequeña iglesia de madera donde le dispararon durante un ensayo para la filmación.

“Halyna, respira hondo. Así es, buena chica”, dice un médico, instando a Hutchins a respirar a través de una máscara de oxígeno.

Afuera, un helicóptero de evacuación médica aterriza en el desierto. Un oficial de la ley vigila a Baldwin, que todavía lleva puesto un traje del siglo XIX, mientras el actor fuma cigarrillos de otros miembros del elenco.

La evidencia se hizo pública en respuesta a solicitudes de la prensa y como un esfuerzo para la transparencia en la investigación. Mendoza, un demócrata, se postula para la reelección este año, con unas primarias competitivas en junio.

Documentos recientemente publicados muestran que las autoridades han rastreado cuentas de teléfonos celulares en busca de mensajes de texto, imágenes y archivos de audio del elenco, el equipo de producción y los proveedores de municiones para “Rust”.

Los mensajes de texto relatan dos disparos fallidos de armas de fuego en el set antes del tiroteo fatal, aunque ninguno involucró municiones reales. Otros videos muestran a los investigadores interrogando a Baldwin pocas horas después del tiroteo fatal, hablando con él dentro de una oficina compacta, y clips del ensayo que muestran a Baldwin disfrazado mientras practica una maniobra rápida con un arma.

Un abogado de Baldwin dice que los archivos recién publicados corroboran que el actor y coproductor de “Rust” fue cuidadoso con las armas en el set.

“El señor Baldwin recibe de buena manera esta investigación”, dijo el abogado Luke Nikas en un comunicado. “La información que ha sido revelada por las autoridades demuestra, una vez más, que el señor Baldwin actuó con responsabilidad”.

Al ser interrogado por dos investigadores, Baldwin dice que cuando el arma se disparó, inicialmente no sabía que Hutchins moriría y se sorprendió al saber que sostenía un arma cargada con munición real. Baldwin dijo en una entrevista en diciembre con ABC News que estaba en el set apuntando con el arma a Hutchins siguiendo las instrucciones de ella cuando la pistola se disparó sin que él jalara el gatillo.



Investigación en curso

Baldwin dijo a los investigadores que el arma debió haber estado vacía para un ensayo sin filmación.

“No debió haber nada. Debió haber sido una pistola fría sin rondas adentro o rondas ficticias”, dice Baldwin. “Saco el arma lentamente. Giro, amartillo la pistola. Bang, se dispara. Ella (Hutchins) cae el suelo”.

Baldwin dice repetidas veces que no hubo problemas previos de ningún tipo con las armas de fuego en el set de “Rust”.

Esas declaraciones contradicen los hallazgos más recientes de los reguladores estatales de seguridad ocupacional, quienes la semana pasada impusieron la máxima multa posible, casi 137 mil dólares, a la compañía productora de “Rust”.

La Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional de Nuevo México presentó una narrativa mordaz de fallas de seguridad en violación de los protocolos estándar de la industria, incluido el testimonio de que los productores tomaron medidas limitadas o ninguna para abordar las otras dos fallas.

También documentó de los miembros del equipo de producción que no fueron atendidas y dijo que a los especialistas en armas no se les permitió tomar decisiones sobre capacitación adicional en seguridad. Rust Movie Productions ha indicado que disputará los hallazgos y la sanción.

Al menos cinco demandas se han presentado por el tiroteo, incluida una por homicidio culposo de la familia de Hutchins contra Baldwin y los otros productores de la película. La demanda, en nombre del viudo Matt Hutchins y su hijo de 9 años, alega una indiferencia “insensible” frente a las quejas de seguridad en el plató.



