Al “Loco” Valdés no le volvió el cáncer

Aunque hace unos días Iván Valdés dio conocer que su abuelo Manuel El Loco Valdés sufrió a inicios de este año un rebrote del tumor cerebral por el que fue tratado el año pasado, es su hijo Marcos Valdés quien niega tal afirmación al señalar que a su padre no le regresó la enfermedad.

“Con cuestiones médicas los únicos que saben sobre su salud son las enfermeras y mis hermanos que viven con él, si a mi papá le hubiera regresado todo esto, obviamente no estaría saludándonos a todos y recibiéndonos el Día del Padre, me dio la bendición, con la sana distancia por la pandemia”, detalló Marcos.

El actor señaló que su padre efectivamente fue a una revisión de rutina en enero pasado pero el médico no encontró un rebrote y sólo le recetó nuevo medicamento.

“Es lógico que mi papá esté en camita, para su edad y por todo lo que ha pasado. A mi papá le hicieron una radiografía en enero, le vieron un puntito y le dieron un tratamiento, mi papá ya no aguanta una intervención. Días después de eso vi a mi padre tomándose un martini el 29 de enero, muy a gusto, una persona que está mala no está como lo vi”, indicó.

Aunque Iván dijo que el médico de su abuelo había recomendado cuidados paliativos para el primer actor, Marcos Valdés afirmó que hacer esa aseveración es algo muy delicado y más cuando quien lo dice no tiene contacto con El Loco”.

“Si a mi papá le están haciendo esto de los cuidados paliativos que dicen se me hace muy atrevido decir eso. A nosotros no se nos ha dicho absolutamente nada y los hermanos no sabemos nada de eso, independientemente que mi papá tuvo cáncer de piel, cáncer en el cerebro, agua en los pulmones, se le operó del cerebro, tuvo cinco operaciones con anestesia general, radiaciones, realmente es supermán, tiene 90 años. Lo que tiene mi papá es que está delgadito, ha perdido masa muscular”, detalló.

Marcos Valdés añadió que no desea pelear con nadie pero explicó que a los únicos que deben de creerles sobre la salud de su padre es a quienes día a día viven con él.

“Iván no tiene acceso a mi papá, a mi papá lo atienden dos enfermeras, Lidia y Pilar, ellas están 24 horas y 24 horas. Quienes lo cuidan también las 24 horas son Pancho, el mayor de los Larrañaga y también el menor de los Larrañaga vive con él. Lo que lo visitan son mi hermana Norma Yolanda y Michel, quien fue el que se encargó de liberar las cuentas de mi padre”, explicó.