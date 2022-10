Aislinn da cobijo a mamás primerizas

Como muchas mamás, Aislinn Derbez no durmió durante varias noches cuando Kailani nació y uno de los mayores apoyos en aquella etapa un chat de WhatsApp donde platicaba con otras mamás que estaban pasando por su misma situación, con la que compartían técnicas y tips para dormir a sus hijos.

“Esos momentos fueron los más duros, también la lactancia fue uno donde yo no entendía nada, no sabía si era normal tener ciertas crisis; sólo me ayudó cuando otras mamás me dijeron que eso era normal”, cuenta Aislinn en entrevista.

La hija de Eugenio Derbez tuvo a Kailani en 2018 junto al actor Mauricio Ochmann, del que hoy está separada. A pesar de ello, buscan ser unos padres ejemplares que comparten la crianza de la pequeña. Este mes, por ejemplo, hicieron un viaje para llevarla a Disneyland, en California.

“Siempre tuvimos muy buena comunicación, nos llevamos muy bien y decidimos que lo más importante era el bienestar de nuestra hija”, destaca.

Actualmente, Aislinn sigue apoyándose en aquel grupo de amigas que la respaldó, situación transformó en un proyecto recién estrenado en México junto a la estadounidense Michelle Kennedy, quien fue directora de apps de citas como Badoo y Bumble y que hoy comparte el tema de la maternidad con la actriz gracias a Peanut, la app para mujeres.

“Lo que más sentimos es soledad, había muchas app de información, pero no una comunidad entre mamás. Cuando yo estaba recién parida tenía demasiadas dudas y no es suficiente con preguntárselas a doctores, a familiares”, señala Aislinn.

Peanut está disponible de forma gratuita y está diseñada para cualquier tipo de inquietudes femeninas, como el ciclo menstrual y la menopausia.