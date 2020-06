Aída Cuevas envía una advertencia a su hermano Carlos

La cantante Aída Cuevas podría emprender acciones legales contra su hermano Carlos si es que habla acerca de su familia.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Carlos Cuevas habló acerca de una carta que recibió por parte de Guillermo Pous, representante de Aída Cuevas, en donde señalan que tiene prohibido hablar de su hermana o de sus sobrinos.

"Pensé que era una broma, pero hablé con mis abogados y me dijeron que no se entendía. No entendemos qué es lo que quiere hacer, quiero que busquen en alguna publicación mía si le he faltado el respeto a mi hermana o me he burlado de ella".

El cantante pidió que no se vuelva a tocar el tema, puesto que no sabe cuáles son las intenciones de su hermana.

"Ya no me pregunten por ella. Antes sí me gustaba contestar derecho y de frente, ahora no les voy a poder contestar ya nada y aparte ya ni quiero".

Carlos Cuevas mencionó que tenía la esperanza de volver a hacer las paces, pero con la carta, ya no tiene esa intención.

"Yo creo que con esta carta, misiva, amenaza, advertencia o lo que sea, mi querida hermana sentenció a muerte la posibilidad de algún encuentro futuro".

La disputa entre los hermanos lleva más de tres años, pero tras la demanda, Carlos dio por terminada la relación entre ambos.

