Parece ser que la producción de “La Casa de Los Famosos” tuvo un pequeño error en la gala de eliminación del domingo pasado, pues en el momento en el que solamente quedaban Priscila y Adrián como opciones para ser el segundo eliminado, la puerta giratoria se habría trabado, lo que generó que el actor quedara del lado que da a la salida del set, algo que fue un tanto evidente al ver su reacción de intentar volver.

Hasta ahí se podría pensar que no hay nada raro, pero en los portales oficiales de Televisa se compartieron textos que podrían confirmar esta suposición, pues decía: “Adrián Di Monte fue la segunda eliminada de 'La Casa de Los Famosos México 2025'. La reina de belleza salió este domingo”, datos que corresponden a Priscila Valverde, ¿será que acabamos de ver una expulsión equivocada y realmente el cubano se iba a quedar siete días más?.

A Olivia Collins no le gustan “los niños”

En todas las entrevistas que ha dado desde su salida de LCDLF, Olivia Collins no ha dejado de decir que lleva a Facundo en el corazón, porque fue de él de quien recibió atenciones y quien le brindó solidaridad durante la semana que fue parte del reality.

Respecto al supuesto interés que Aarón Mercury mostró hacia ella en el interior de la casa y dado que en el pasado sostuvo un romance con Agustín Argüello, actor y cantante 32 años más joven que ella, la actriz dijo que son cosas y personas distintas, ya que a pesar de la diferencia de edades, el argentino demostró siempre ser muy maduro para su edad y fue además comprometido con la relación mientras esta duró. De Aarón dijo que los niños no le gustan.

Olivia Collins fue la primera expulsada de la nueva temporada de La Casa de los Famosos. FOTO: Captura

Irán Castillo cambia el discurso de amor propio

En los años 90, cuando Irán Castillo se estrenaba como cantante, se dejaba escuchar con “Yo por él”, sobre una mujer que estaba dispuesta a todo por su chico, lo que en estos años ha sido criticada. Casi 30 años después y ahora madre de dos hijos, la también actriz ha cambiado su discurso con “Voy a casarme conmigo”, un tema que la regresa a su carrera musical y es sobre el amor propio y las relaciones que se mantienen sin que aporten nada, para darle valor a las personas a no quedarse ahí. “Me amo, mi libertad es primero, voy a casarme conmigo”. Eso sí, asegura que no se trata de juzgar, de señalar, sino de aprender. ¿Habla por experiencia propia?

Foto: Instagram

