Adrián Di Monte se convirtió en el el nuevo habitante de la tercera temporada de "La casa de los famosos México", el actor cubano, rostro conocido de telenovelas, será parte de esta edición dejando atrás los señalamientos de violencia doméstica que enfrentó en 2023 por parte de su exesposa Sandra Itzel.

Di Monte, que ha actuado en proyectos como "Señora Acero 3" y también su nombre es conocido en realities como "La Isla Desafío Extremo”, donde resultó ganador, así como en “Reto 4 Elementos II" y “Bailando por un Sueño”, donde fue pareja de Sandra Itzel.

Actualmente Di Monte presume de estar enamorado de la modelo Nuja Amar, con quien está comprometido, en redes suelen presumir fotos y videos de sus viajes y de los momentos románticos que comparten desde noviembre de 2024, cunado ambos destaparon su relación en rede sociales.

Protestan contra Adrián Di Monte

Fue en septiembre de 2023, que la actriz Sandra Itzel rompió el silencio sobre el abuso psicológico y maltrato que asegura sufrió durante los 10 años que duró su relación con Adrián Di Monte.

Sandra, a través de sus redes sociales, reveló que decidió romper el silencio tras una entrevista que el también modelo ofreció al reportero Edén Dorantes, en la que se refería a ella como "la chava" y daba información que ambos habían acordado mantener en privado.

"He sido muy benevolente, he callado muchas cosas, pero el que con fuego juega, se quema... Después de ver esta entrevista tan cobarde, dando información de la que yo no estaba enterada y a la cual no se me pidió autorización, llegó el momento de hablar con la verdad", escribió en sus historias de Instagram.

Sandra, a través de varios videos detalló la violencia psicológica a la que fue sometida por su entonces esposo, quien además de serle infiel en repetidas ocasiones, la sometió a un caótico proceso de divorcio, el cual finalmente se resolvió en medio del escándalo.

Entre las pruebas que mostró Sandra Itzel de la violencia de Di Monte fue un audio en el que el actor de "El maleficio" expresa que "ahora entiende por qué matan a las mujeres, porque no se callan la boca".

Las reacciones en redes sociales tras darse a conocer la noticia de que Adrián Di Monte es uno de los habitantes, varios cibernautas han externado su desacuerdo en la cuenta de Instagram del realitie con comentarios como:

"¿Él es el hombre que maltrató a su ex esposa?". "Qué horror que metan a tipos que son agresivos, no entendieron nada con Adrián". "No te queremos, no apoyamos el abuso". "Estamos listos para levantarnos contra las marcas como lo hicimos con AM". "Ay por que no entienden que no queremos ver a más Machitos, ¿que no aprendieron con la temporada pasada?". "Qué horrible que telerisa apoye a personas violenta@s". "¿Dónde voto para que salga antes de entrar?".

