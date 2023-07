Adiós a una leyenda

Esta semana un capítulo destacado y trágico en la historia de la música se cerro, cuando el miércoles 26 se dio a conocer el fallecimiento de la artista irlandesa Sinéad O'Connor, quien en el úlltimo año enfrentó un largo episodio de depresión, a causa de la muerte de su hijo Shane el año pasado.

Pero su existencia estuvo lleno de drama, comenzando porque en su infancia sufrió el abuso físico por parte de su madre, así que en su adolescencia se escapo para vivir con su padre pero las cosas no cambiaron tanto, porque al ser sorprendida robando fue enviada a un reformatorio durante 18 meses.

Se casó cuatro veces pero ningún matrimonio prosperó, y uno de sus primeros intentos de suicidio se dio cuando perdió la custodia de su hija Róisín Waters, a quien sólo podía ver una vez al mes. Fue diagnosticada con trastorno bipolar y después de su último divorcio del terapeuta irlandés Barry Herridge, confesó que intentó quitarse la vida en dos ocasiones durante una visita a Las Vegas.

Pero sin duda el golpe más fuerte fue la el fallecimiento de su hijo Shane a los 17 años. El joven al igual que su madre, había tenido que luchar con problemas mentales, por lo cual en enero de 2022 se encontraba ingresado en el hospital Tallaght, en Dublin, debido ha que había tenido dos intentos de suicidio. El jueves 6 de enero Shane escapó del lugar y fue encontrado muerto al día siguiente, víctima de suicidio.

Rompen la taquilla Barbie y Oppenheimer

Los cinéfilos saben que el primer fin de semana de estreno es muy importante para una película, porque no sólo asegura su permanencia en cartelera si tiene buenas entradas en taquilla, también da un panorama sobre si será un éxito o no, pero las cosas se vuelven complejas cuando dos filmes fuertes se enfrentan, como sucedio con "Barbie" y "Oppenheimer", la primera de los estudios Warner Bros. y la segunda de Universal.

El sitio "Deadline Hollywood" dio a conocer las primeras cifras que proyectan el desempeño de las películas en conjuto, ya han recaudado un promedio de 511 millones de doláres en la taquilla mundial, de los cuales 235,5 mdd corresponden, únicamente, a la taquilla de Estados Unidos. Eso significaría la primera vez que dos filmes, en un mismo día, producen ganancias oscilantes a los 155 mdd y 80,5 mdd, en el caso de "Barbie" y "Oppenheimer" respectivamente en las salas de cines de EU.

Con estas ganancias, se trata del primer fin de semana de estreno que alcanza la mayor acumulación de dinero desde que la pandemia comenzó en 2019 en EU; antes de que se estrenasen "Barbie" y "Oppenherimer" fue la cinta "Spider-Man: No Way Home" la que más recaudaciones había logrado con 281,8 mdd en la taquilla de su país. Hay que tomar en cuenta un factor, según el "Daily Mail", muchas personas han aprovechado para ver el mismo días ambos filmes, en un maratón cinematográfico.

Ambas cintas estrenan el próximo 20 de julio y sarán batalla en cartelera. Foto: Instagram

Luis Fernando Peña prefiere ahorrar

Como toda figura pública el actor Luis Fernando Peña está bajo el escrutinio público, por eso sus fans le hiciero saber que varios pares de tenis que ha lucido no son originales, entonces él a través de un video admitió que acostumbra comprar productos clonados en el tianguis de Tepito y las críticas no se hicieron esperar, por eso la estrella de la película Amarte Duele salió en su defensa y dijo en otro video:

"Sí, los compro. ¿Y? Hay una poderosísima razón por la que yo me compro esos tenis, no me voy a comprar tenis de 11 mil pesos y tener a mis hijos sin comer es así de sencillo. Prefiero gastar en eso sabiendo que son clones y poder tener a mis hijos bien vestidos, bien comidos, pagar sus colegiaturas, pagar gastos de la casa, darme gustos con mi esposa, irnos a cenar, llevar a mis hijos a la feria, prefiero tener este tipo de gastos que sí son más fuertes que gastarme 11 mil o 12 mil pesos en tenis", expresó el actor.

Además resaltó que muchas familias dependen de la venta de esos productos o cualquier otro que se venda en los mercados sobre ruedas, ya que son personas trabajadoras. Su punto de vista dividió opiniones, pero muchas personas estuvieron de acuerdo que no vale la pena gastar tanto en marcas y descuidar a la familia.

Luis Fernando Peña, un actor mexicano cercano al público. Foto: Instagram Luis Fernando Peña.

Barbie desata pasiones

La película de Barbie se encamina para ser uno de los filmes favoritos del año, pero también uno de los que más pasiones ha desatado, esto lo comprobó Oscar Ortiz de Pinedo, guionista de programas como "Una Familia de Diez", quien al criticar la trama de esta famosa muñeca los usuarios de las redes sociales no se lo perdonaron.

"Bueno… ayer fui con mi mujer y mis hijas a ver #Barbie y constaté lo siguiente: La agenda progre destruye por completo lo que podría haber sido un buen guion. La película se torna en un despropósito dejando únicamente una anécdota entretenida, pero inútil", escribió Ortiz de Pinedo en su cuenta de Twitter, acompañada de una foto de él y su esposa dentro de una caja para muñecas posando para la foto.

De inmediato los usuarios lo comenzaron a cuestionar sobre su autoridad para decir tal cosa, cuando él era únicamente el escritor de "Una Familia de Diez" y "Renta Congelada", demeritando su trabajo, pero el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo no quiso seguirles el juego y dio por terminada la discusión con otro tuit.

"Oigan, Barbiechairos, si creen que me ofenden haciendo alusión a mi trabajo, sépanse que no es así. Al contrario, gracias por ver mi chamba y darle promoción. Los quiero. P.D. me divierten mucho sus comentarios llenos de ira irracional".

La película de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie llegó a salas de cine ha causado revuelo y debate. Foto: EFE.

Siguen las despedidas en el gremio actoral

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), dio a conocer el 25 de julio a través de un comunicado, la muerte del actor Alfonso Iturralde a la edad de 73 años.

"A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, expresó la ANDI, sin dar el motivo de su muerte.

Este actor nacido en Mérida, Yucatán, en 1949, tuvo en su haber alrededor de 45 telenovelas, de las cuales destacan "Marimar" (1994), "Rebelde" (2005) y "La fuerza del destino" (2011), su última participación fue en "La desalmada" (2021), donde dio vida a Alberto Isubaki, y compartió créditos con Livia Brito y José Ron.

Si bien todavía no se dan a conocer las causas de su deceso, en 2019 el actor explicó que se sometió a una cirugía para tratar el cáncer de próstata que padecía, y aclaró que no tuvo necesidad de someterse a radiaciones ni quimioterapia.

“Tuve un tratamiento, no sirvió, tuvieron que operarme, quitar la próstata, quitar el cáncer y soy un sobreviviente de esto, que lo puedo contar”, señaló a las cámaras de "Ventaneando" en su momento.

Alfonso Iturralde junto al elenco de Marimar. Foto: Twitter @ekatshikhova