Adamari López y 3 looks que dejan en claro que el crop top es la nueva tendencia

Adamari López es una de las actrices y conductoras de televisión más queridas de nuestro país. La puertorriqueña ha formado parte del elenco de telenovelas como "Amigas y rivales", "Mujer de madera", "Mujer, casos de la vida real", entre muchas otras producciones.

La ex pareja de Toni Costa siempre comparte con sus seguidores algunas reflexiones, sus rutinas de belleza, e incluso también muestra los looks o outfits que luce en sus programas. Es por ello que hoy nos inspiramos en Adamari y te mostraremos 3 looks protagonizados por el conocido crop top.

Leer más: El sentido pedido de Adamari López en las redes sociales que llama a la reflexión

El primer look de Adamari López consta de un conjunto de dos piezas compuesto por un crop top y una falda larga con volados. Ambas piezas son de color turquesa pero presentan un hermoso diseño de flores en color rojo. Ambas piezas pueden usarse juntas, como hizo Adamari, o incluso se pueden lucir por separado. Por ejemplo, puedes usar el crop top con un pantalón de jean.

Leer más: Adamari López ya le encontró reemplazo a Toni Costa ¿Quién es el hombre que la hace sonreír?



Foto: Look 1. Fuente: Instagram @adamarilopez

El segundo look de Adamari López también está protagonizado por un conjunto de dos piezas en color verde, pero al igual que el caso anterior, estas prendas también pueden usarse por separado. El crop top tiene forma triangular y eso lo convierte en el modelo ideal para esconder o tapar la panza. El conjunto de la actriz y conductora es de KIUT.



Foto: Look 2. Fuente: Instagram @adamarilopez

El tercer y último look de Adamari López consta de un crop top en color naranja con cuello alto. Este top posee un pequeño escote en forma de semi círculo en la zona central del pecho el cual sirve para que la prenda no quede cerrada del todo. La actriz lo combinó con un pantalón negro. Al igual que los otros crop tops, este modelo puede usarse con un jean o incluso con alguna falda. Si debes ir a un evento más formal puedes combinar el crop top con un blazer en el mismo color o con uno en color negro.