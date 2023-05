Adamari López: esta es la rutina de alimentación con la que perdió más de 15 kilos

Adamari López es una de las conductoras más exitosas de la televisión aunque su salida de Telemundo haya sido un tanto polémica. Lo cierto es que se convirtió en uno de los rostros más carismáticos además de tener muchísimos seguidores en las redes sociales, lugar en donde es muy activa.

Una de las cosas que marcan sus seguidores pero que ha sido muy notorio es el cambio en el cuerpo de la conductora que ha experimentado una gran transformación física producto del descenso de peso. En Instagram suele compartir fotos de sus outfits y luce cada vez más espléndida.

La conductora mostró su vida personal en el programa, como el nacimiento de su hija y su divorcio. Foto: Instagram adamarilopez.

A través de su perfil de Facebook, Adamari López explicó cómo es un menú en su día a día el que sigue a rajatabla para no subir del efecto rebote y mantenerse delgada, evitando recuperar el peso que perdió con mucho esfuerzo. La conductora se ve sentada a punto de disfrutar su desayuno que está compuesto por una tostada, que puede ser de pan normal o integral, con “un poquito de mantequilla” y “un huevito revuelto con jamón”.

“Mi bebida favorita es una limonada y mientras tanto si no tengo mi bote de agua que lo voy rellenando”, dijo Adamari López en el video que compartió a través de las redes sociales. La conductora contó que a veces hace cambios en su primera comida del día y come panqueques con sirope sin azúcar.

Lo que remarcó Adamari López con respecto a sus comidas es que todo lo come en porciones pequeñas, como el arroz del almuerzo que lo agrega “solo para sentir que comí arroz, pero que no me voy a llenar el plato”, y acompaña con proteína y ensalada. “En la noche trato de comer una ensalada o algo también en porción pequeña”, agregó. Dice que a veces no merienda pero que cuando lo hace es con fruta o almendras.