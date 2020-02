Adam Levine recuerda a Kobe Bryant durante concierto en el Foro Sol

Adam Levine le rinde un pequeño homenaje al legendario jugador de la NBA Kobe Bryant durante su concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Durante su primer concierto de su gira mundial, el cantante estadounidense decidió portar una camiseta blanca que tenía escritos el número 24 y el apellido de Bryant en la espalda.

Aunque no se pronunció al respecto durante su presentación, sus admiradores mexicanos sabían que cuando interpretara “Memories”, sería un tema dedicado al basquetbolista y fue en dicha canción que las luces se tornaron a un morado tenue, en referencia a los Lakers.

La canción fue lanzada el año pasado como un homenaje para todas aquellas personas que han perdido a un ser querido.

"Esta canción es para cualquiera que haya experimentado la pérdida. Esta canción es, en otras palabras, para todos nosotros", escribió el cantante en su cuenta oficial de Twitter en el mes de septiembre de 2019.

This song is for anyone who has ever experienced loss. In other words, this song is for all of us. https://t.co/kQDn7gX9It pic.twitter.com/vFb3G3ZplY

— Adam Levine (@adamlevine) September 20, 2019