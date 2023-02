Aczino, de freestyler a actor

La pasión de Mauricio Hernández, mejor conocido como Aczino, son las batallas de freestyle, donde se ha consagrado como uno de los mejores de la historia al obtener tres galardones de la Batalla Red Bull.

"Me gusta mucho batallar, es algo que a lo mejor puede dejar de hacer hace mucho tiempo pero es como algo adictivo no, me gusta mucho batallar", declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo actualmente en su faceta como músico ha encontrado un nicho y una pasión, que pese a las dificultades que ha implicado separarse de su faceta como freestyler, le gustaría mantener.

"Estamos en esa transición poco a poco, para que un día podamos dedicarnos y enfocarnos solamente a la música, pero como freestyler cuesta mucho desprenderse de esa imagen".

Lee también: Yuridia le responde a Daniel Bisogno: narra el acoso que vivió durante su embarazo

Pero además de ambas incursiones, Aczino también ha modelado para marcas deportivas, y ahora, según compartió, también participará formalmente en la actuación.

“Ya he tenido cameos no, como tipo sitcom, pero siempre me lo he tomado muy en serio, meterme en el papel y estudiar a otros actores para saber cómo trabajan”, compartió el rapero.

¿Dónde actuará Aczino?

En la serie, de la cual no se dieron más detalles Mau, como también le llaman sus allegados, aparecerá alrededor de 5 capítulos, y tendrá que desenvolverse en distintas emociones, siendo un reto diferente para él, siendo habilidades que le hubiera gustado aprender antes.

"Me gusta la actuación porque me gustan otras expresiones artísticas, dibujar, escribir décimas, escribir historias, y actuar es algo que me hubiera gustado hacer desde antes, incluso estudiar actuación en algún momento", declaró.

Pero no se había adentrado en la actuación debido a su personalidad tímida y reservada, y aunque hoy día tampoco bailaría frente a un público grande, si tomó la decisión de intentarlo.

“Me comprometo realmente, y si me gustaría que fuera algo de mis mil usos, freestyler, poeta, deportista y actor, se vería bien en mi Instagram", bromeó antes de despedirse, Aczino tendrá su última participación en las batallas de la Freestyle Master Series.



rad