Acusan a Cristian Castro de celoso: revelan detalles del pleito que tuvo con su ahora ex Mariela Sánchez

Cristian Castro regresó a la soltería después de haber dado por terminada su relación con la argentina Mariela Sánchez, al parecer por celos del cantante de 49 años, quien desde hace unos meses atrás gritó a los cuatro vientos su amor por la argentina, con quien viajó a México para que la conociera su madre Verónica Castro.

Aunque todo parecía ir muy bien, pues hasta de boda se habló, la relación llegó a su fin de manera abrupta el pasado viernes, después del segundo concierto que Cristian ofreció en el Auditorio Nacional, donde no fue captada su novia Mariela.

En un primer momentos se desconocían detalles del truene, sólo se supo, según "Ventaneando", que la pareja había tenido una fuerte discusión y que Mariela huyó a su país sin Cristian, con quien tenía un viaje programado a Las Vegas; ella fue captada en el aeropuerto llorando y sin querer hablar con la prensa mexicana.

Tachan a Cristian Castro de celoso

Cuando Mariela Sánchez, quien se dedica al negocio inmobiliario, llegó a su país, fue abordada por la prensa, y aunque no dio muchos detalles del motivo de su truene con Cristian Castro, lo confirmó y negó que hubiera sido por infidelidad.

De acuerdo a "Ventaneando", el motivo habría sido por celos, Mariela no quería hablar porque admitió que se sentía triste.

“Vengo muerta, sin dormir una noche y dos vuelos, no quiero hablar de nada, la verdad que no estoy bien”, expresó.

Después se dijo sorprendida del truene con Cristian, y se sinceró al decir que a nadie le importa su vida, y que si ella apareció en los medios lo hizo porque era la pareja de Cristian, de quien no iba a hablar mal

Cristian Castro presume momentos de amor con su novia, la argentina Mariela Sánchez.

“Me sorprendí, estoy triste, prefiero no hablar… yo hablaba al lado de Cristian, ¿a quién le puede importar mi vida? , estoy grande, tengo 42 años, un negocio, a mi esto no me interesa, hablaba al lado de él, puede que no haya resultado, pero hablar de él no voy a hablar, eso es seguro”, expresó.

Negó la versión de la mujer trans que asegura que el cantante tuvo relaciones con ella cuando ya era pareja de Mariela: “Cristian estaba conmigo las 24 horas del día en Uruguay, imposible que haya salido con alguien, imposible”, enfatizó.

Sobre Verónica Castro, a quien ya llamaba "suegra", expresó puros halagos: “Excelente mujer, muy respetuoso, es bárbara ella”; para Mariela simplemente la relación no dio para más: “No sucedió, es simple, no hay otra historia; estoy triste de verdad; todo bien, mi vida sigue normal, fin de semana descanso y después a trabajar", explicó.

Cuando le cuestionaron sobre los celos de Cristian Castro, respondió brevemente: “Cualquier hombre tiene celos, pero de eso no voy a hablar", y se subió al auto donde la esperaba su hijo.

De acuerdo a la periodista Ana María Alvarado, Cristian Castro se mostró muy celoso cuando estuvo junto con Mariela en "Sale el Sol".

“Aquí lo vimos que sí es celoso Cristian, no le gusta que les de ni la luz, que nadie las volteé a ver, las quiere tener todo el tiempo en la mira, yo sí creo que sea celoso”, dijo.

Además, detalló que el viernes, Cristian mantuvo en el camerino a Mariela y que tras el concierto habrían discutido en el hotel donde se hospedaban, él la habría corrido de la habitación, y al otro día, a primera hora, la argentina se regresó a su país.

