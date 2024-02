FOTOS: Verónica Castro ya conoció a la novia de Cristian, Mariela Sánchez

"No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla", dice una famosa frase, aplicable al reencuentro entre Verónica y Cristian Castro, luego de que la primera actriz manifestara en más de una ocasión los deseos que tenía de volver a ver a su hijo, quien en la actualidad reside en Argentina, ciudad en la que conoció a su nueva pareja, Mariela Sánchez, quien acompañó al cantante a su viaje por México, ¡y ya conoció a su suegra!

Aunque Verónica Castro ya conocía a Mariela, sólo era a través de las videollamadas que sostiene con Cristian que, este fin de semana, arribó en la Ciudad de México para promocionar la gira que está a punto de emprender a lado de Yuri; "Yuri y Cristian", a través de la que recorrerá 12 ciudades de la República, a partir del 21 de febrero, cuando se presenten en el Auditorio Nacional y hasta el 29 de junio, cuando visitan Torreón, Coahuila.

La actriz de "Rosa Salvaje" ha mostrado gran entusiasmo con respecto al tema del noviazgo de su hijo con la agente inmobiliaria argentina, pues ha dicho que ve al cantante muy contento.

“Está muy contento, la verdad lo veo feliz y eso me da más felicidad y más tranquilidad a mí también, porque no se había acomodado y parece que ahora está contento, está acompañado”, dijo a la prensa hace unas semanas a "Ventaneando".

En esa oportunidad, Vero dio a conocer que Cristian y Mariela ya tenían muchos planes en común; uno de ellos viajar a la Ciudad de México, el que fue cumplido este fin de semana y, por supuesto, la primera parada que realizaron los enamorados fue con el objetivo de ver a la actriz, pues el cantante de "Azul" tenía muchas ilusiones de que su madre conociera a Mariela.

De acuerdo con las imágenes que los tres han compartido en sus redes, la química entre suegra y nuera fue innegable, pues además de posar en una fotografía junto a toda la familia, incluído Michelle Saénz Castro, el hermano menor de Cristian, Vero y Mariela se retrataron en una foto individual, mientras la actriz parece estar abriendo un detalle que la joven le llevó desde Argentina.

Junto a las fotografía que Mariela compartió junto a Verónica, escribió la leyenda: "Mi suegra tan hermosa" y también escribió la palabra "familia", en la instantánea donde aparecen todos juntos.

Verónica Castro y Mariela Sánchez, la nueva pareja de su hijo Cristian. Foto: Instagram

Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez visitaron México por cuestiones laborales. Foto: Instagram

El rápido ascenso en la relación del cantante y la agente inmobiliaria levantó sospechas en la prensa argentina, que ha sugerido que Mariela está en una relación con Cristian con otros fines, sin embargo, es la propia Verónica Castro que se ha encargado en desacreditar estas versiones, asegurando que la joven llegó a la vida a su hijo a sumar, pues ahora es mucho más organizado.

"Le hacía falta alguien que lo ordenara, que lo quisiera, y que él se sintiera cómodo, una mujer que tiene una edad suficiente, que ya tuvo hijos, que es preciosa, que tiene una carrera, está avanzada en todo eso, una mujer hecha y derecha, eso es lo que él necesitaba”, precisó hace unas semanas.

Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez se derriten de amor y lo comparten en sus redes sociales.

