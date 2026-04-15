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El regreso de "" ha generado sensación de sus fanáticos, a más de 26 años de su estreno y 19 desde su último capítulo, sus fans siguen mostrando entusiasmo por la historia de la, ¿sabías que varios famosos aparecieron en el show?

Los cuatro episodios que conforman "Malcom in the middle: life's still unfair" superaron expectativas; la producción saldó su deuda con los fans de la serie que, con los años, mantuvieron vigente el programa, filmado entre el 2000 y 2007.

En él adquirieron popularidad y el impulso de crear una carrera sólida dentro de la actuación.

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Pero la serie también supuso la gran oportunidad de otras personalidades, hoy muy bien conocidas, como es el caso de Dakota Fanning, reconocida actriz que, con siete años, apareció en el episodio "Nuevos vecinos", es la pequeña niña que muerde a Reese.

Hayden Panettiere, la actriz de "Héroes", también actuó en la serie, aunque su participación, a diferencia de Dakota, fue constante.

Ella aparece en la tercera, cuarta y quinta temporada; da vida a Jessica, niñera de la familia y, posteriormente, amiga de Malcom que, por su astuta personalidad, trata de manipularlo a él y a sus hermanos, con el tiempo nace una especie de atracción entre ellos y llegan a compartir un beso.

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Con los años, Panettiere mostró gratitud hacia Bryan Cranston, que da vida a Hall y, además, dirigió y produjo varios capítulos, pues fue él quien le dio la oportunidad de trabajar en la serie.

La cantante Ashlee Simpson también tuvo una participación en uno de los capítulos, titulado "Reese cocina".

En él, la joven da vida a un personaje sin nombre específico, pero que se encuentra en una fiesta, en la que también está Steve, el mejor amigo de Malcom, con el que charla, causando la sorpresa de quienes rodean, por el hecho de que ella aparente ser una chica popular y mayor y él sea parte de uno de los denominados "krelboynes", algunos de los estudiantes superdotados de la escuela a la que asiste Malcom.

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