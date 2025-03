René García lleva casi 50 años hablando por otros. No, no es activista, abogado o tiene esquizofrenia, simplemente es un actor de doblaje que ha forjado su leyenda al darle personalidad y voz a personajes como Vegeta (Dragon ball), al Cisne Hyoga (Caballeros del zodiaco) y a Kizaru Borsalino (One pice), entre otros.

Pero René ha decidido que es momento de que sea él quien brille en el escenario, por eso creó el espectáculo Voces en mi cabeza, un unipersonal que estrenará el 5 y 6 de abril en el Teatro Jorge Negrete.

“Es una locura que se me ocurrió de repente, por esta necesidad de querer volver a los escenarios y al teatro, entonces pensé en cómo podría hacer esto y, al mismo tiempo, ofrecer a la gente la posibilidad de disfrutar de las voces que conocen tanto; entonces es eso: las voces que me hablan, que me acompañan todo el tiempo, además de mi historia en este medio, desde que empecé siendo un niño, en 1974”.

René explica que, a través de este show, él comparte cómo los profesionales del doblaje se convierten en estrellas gracias a las convenciones de cómics que se realizan, donde la gente los conoce, convive con ellos y les comparten sus inquietudes.

“Dije, ‘voy hacer esto como un espectáculo más teatral, que sí tiene que ver con las voces, con el doblaje, pero que además incluye mis otras pasiones: la actuación y la música, porque habrá canciones en vivo. Por si fuera poco voy a revelar cosas mías que poca gente conoce”.