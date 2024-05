Actividades para el Día de Star Wars: La Fuerza invadirá a los fans de la CDMX

La Fuerza invadirá a los fans de la Ciudad de México, cuando salgan a celebrar el Día de Star Wars este fin de semana, convertidos en jedis o siths pero ambos con el objetivo de divertirse y disfrutar de alguna forma del universo que George Lucas creó, así que elijan qué aventura vivirán hoy y mañana.

El hecho de que sea el 4 de mayo el día en que se celebra la historia de Star Wars, se originó por la frase "May the force be with you / Que la fuerza te acompañe", que en inglés británico suena como "May the 4th be with you / Que el 4 de mayo te acompañe", pero además cuando Margaret Thatcher se convirtió en primer ministro de Gran Bretaña (4 de mayo de 1979), en el London Evening News el Partido Conservador la felicitó de esta manera: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations"; desde entonces se eligió este día para tal evento.

- Concierto Sinfónico de Star Wars en CDMX

La Mex Pop Orquesta será la estrella de la noche, cuando sus más de 100 músicos interpreten los temas de las películas. también podrán ver de cerca el trabajo que hacen los cosplayers con sus caracterizaciones, adquirir artículos coleccionables y hasta ser testigos de batallas con sables de luz, si se quieren sentir parte del espectáculo acudan disfrazados.

¿Dónde? Teatro Ángela Peralta. Aristóteles s/n. Col. Polanco. 4 de mayo, 18 hrs. $550

- Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma

Los que quieren ver una vez más el inicio de todo, o para los que quieran comprender mejor el universo de Star Wars, Cinépolis y Cinemex proyectarán el día de hoy este film en diversas salas de la ciudad. En esta entrega se verá a Obi-Wan Kenobi, un joven aprendiz caballero Jedi bajo la tutela de Qui-Gon Jinn; y entrenando a Anakin Skywalker, un niño de 9 años que se convertirá en un futuro en Darth Vader. Cuando la Federación de Comercio corta todas las rutas al planeta Naboo, Qui-Gon y Obi-Wan son asignados para solucionar el problema.

¿Dónde?: Consulte horarios en www.cinepolis.com y www.cinemex.com

- Star Wars Sinfónico

Por tercer año consecutivo el Injuve de la Ciudad de México a través del programa Los Jóvenes Unen al Barrio, presentan este concierto en el cual la Orquesta Sinfónica del Injuve interpretará parte de la banda sonora de esta saga, mientras la compañía teatral Tecuanes recrean algunas de las escenas más emblemáticas de estas películas.

¿Dónde? Plaza Manuel Tolsá. Tacuba #8, Centro Histórico. 5 de mayo, 17 hrs.

- Retro Fest CDMX: Star Wars Convention

Un evento en el cual encontrarán los coleccionables más codiciados por los fans de esta saga, además de poder conocer a los expositores especializados en el tema y muchas cosas más, también tendrán la oportunidad de convivir con Hannibal Brown la primera voz de C- 3PO; pero el día comenzará con una Marcha Imperial a las 10:40 horas, en la esquina de Tlalpan y Churubusco, para que se una todo aquel que vaya con uniforme del Imperio.

¿Dónde? Centro de Convenciones Churubusco. Calz. Tlalpan # 1721, Coyoacán. 5 de mayo, a partir de las 11 horas.

