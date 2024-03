Star Wars: androide C3PO, de la saga original, visita México

Anthony Daniels, el androide C3PO de la saga original de Star Wars, es una leyenda de respeto y lo sabe. Por eso, puede deambular entre el público sin el temor de que las cosas se salgan de control y se le acerquen de más.



“Hola México”, dice en español ante cerca de mil fans congregados esta tarde en un salón del WTC.



“Si alguien tiene una pregunta, todas están respondidas en el libro Mi historia desde adentro, disponible en inglés y español”, bromea, recibiendo un aplauso y risas por parte del público.

El actor británico se encuentra con sus fans mexicanos en el marco de La Mole Convention 2024, donde ofrece una charla que prácticamente maneja durante casi una hora.



Desde un inicio baja del escenario y camina por el pasillo central preguntando si alguien quiere cuestionarlo algo. Si uno de los elegidos lleva su celular en modo video, con agrado responde sólo pidiendo de buen humor que no le tapen la luz.



“Hicimos estas películas casi hace 50 años y junto con Harrison Ford (Han Solo) y Alec Guinness (Obi Wan Kenobi) pensaba que nadie las iba a ver, obviamente estábamos muy equivocados”, dice.



Identificación



Daniels es el único de todos los personajes originales que ha aparecido en toda la saga, videojuegos y animaciones surgidas desde mediados de los 70.



Lo dice con orgullo, pero también con una reflexión que recién llegó a su cabeza.



“Como que (C3PO) le habla a las personas que quizá son un poco nerviosas o tienen incertidumbre de no saber cómo comportarse en público, como que se sienten relacionados con su forma de ser”, comenta.



Nada mal para alguien cuyo casco tardaba mucho tiempo en atornillarse y cuyo acento británico de mayordomo, estuvo a punto de no quedarse en la edición final porque no le gustaba al director George Lucas.



“Pero esto es Hollywood y al final quedó”, recuerda.



“Creo que me gustan mucho las animaciones porque puedo vestir normal (durante el doblaje)”, dice de buen humor.

Daniels, de 76 años, revela que no posee una gran colección de Star Wars. De hecho, hace apenas unos días participó de una gran subasta de esos objetos.



Y pide a sus fans revisen “El retorno del Jedi”, en la escena en que está platicando con los ewoks, esos series peludos del planeta Endor, que lo confunden con un Dios.



En dicha secuencia, Han Solo lo interrumpe tres veces tocándole el hombro.



“Entonces (C3PO) le da una mirada de muerte, ahí está pueden verla”, dice riendo Daniels.

