A un año de su muerte, que se cumple hoy, David Lynch tendrá un ciclo con nueve de sus películas, a partir de febrero.

El director, quien solía decir la frase “hay que fijarse en la dona, no en el agujero”, para explicar lo importante de lo concreto y el fondo de las cosas, será homenajeado con una muestra titulada “Los sueños de Lynch” en salas seleccionadas de Cinépolis, la cadena exhibidora más grandes en la República Mexicana.

¿Pero qué películas estarán disponibles al público de salas y por qué es importante Lynch en el mundo cinematográfico?. Aquí te decimos eso.

LA PROGRAMACIÓN

Las películas que conforman el ciclo son “Eraserhead” (1977), “The elephant man” (1980), “Blue velvet” (1986), “Wild at heart” (1990), “Twin Peaks: fire walk with me” (1992) , “Lost highway” (1997), “The Straight Story” (1999), “Mulholland drive” (2001) e “Inland empire” (2006).

El cine de Lynch se cuenta desde temáticas como la identidad, el subconsciente, la dualidad del bien y el mal, así como las tensiones ocultas bajo la aparente normalidad de la vida cotidiana.

Mientras en “Mulhollland drive”, ganadora en Cannes, el glamour hollywoodense convive con lo onírico y perturbador, en “The elephant man” escudriñó en el caso real de un hombre con severas deformidades físicas y sometido a constantes humillaciones.

Y si en “The straight story” tomó el caso real de Alvin Straight, un hombre que recorrió sobre una podadora cientos de kilómetros para reconciliarse con su hermano, en “Wild at heart” echó mano de Nicolas Cage y Laura Dern para una historia de una madre homicida.

SUS PREMIOS

El creador de “Twin Peaks” estuvo nominado en cuatro ocasiones al Oscar, pero jamás lo ganó de esa forma, sino que lo obtuvo hasta que la Academia decidió otorgarle el Honorario por su trayectoria en el 2020. Eso si, fue varias veces condecorado en Cannes, uno de los tres festivales más importante del orbe, junto con Berlín y Venecia.

SIN SUFRIR

Lynch afirmaba que no se necesitaba estar sufriendo para escribir historias dramáticas. Y eso lo entendió con la meditación, según dijo en 2018 en un encuentro virtual en la UNAM.

“Antes de meditar tenía tanta ansiedad, melancolía, a veces llegando a la depresión, y mucha ira por cosas que pasaban en mi vida, que no era otra cosa más que inseguridad y ser débil. La ira es enemiga de la creatividad, cuando estamos deprimidos uno ya no siente ganas de trabajar, pero si empezamos a transcender eso cada día, nos da libertad”, señaló.

IDEAS POLÍTICAS

En 2020 la pandemia le hizo no llegar a México para recibir un homenaje por parte del Guanajuato International Film Festival. Era un momento en el que además de la crisis sanitaria, Donald Trump en su primer mandato como presidente de EU, había golpeado verbalmente a los migrantes. Y el realizado no se quedó callado en un evento virtual.

“Si fuera presidente, México y EU serían mucho más cercanos, no habría muro, sólo una mano amiga", indicó.

COMO ACTOR

Lynch tuvo algunas participaciones como actor, siendo quizá la más recordada por cercanía, en “Los Fabelman” de Steven Spielberg. En la cinta interpretó al director y productor John Ford (“Qué verde era mi valle” y “El hombre quieto”) quien hacia el final del filme le dice al personaje principal que desea ser cineasta (un émulo del propio Spielberg) que el día que entienda por qué poner el horizonte abajo o arriba de una puesta en cuadro y no en medio, será cuando cree imágenes maravillosas.

SU MUERTE

Meses antes de fallecer, Lynch reveló que tenía un enfisema, una enfermedad pulmonar crónica, debido a "muchos años de fumar". Cuando murió no se dijeron las causas del deceso.

