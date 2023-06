A Juliantla no: Imelda Garza desea que las cenizas de Julián Figueroa permanezcan con ella

Aunque para algunos integrantes de la familia, la idea de que parte de los restos de Julián Figueroa sean trasladados a Juliantla sería reunir al joven con su padre Joan Sebastián, para Imelda Garza, la viuda del cantante, lo mejor es que sus cenizas permanezca en casa a lado de ella, su hijo y su abuelita, la actriz Maribel Guardia, pues asegura que la presencia de su esposo les ha traído mucha paz en esta etapa de duelo que están viviendo.

A poco de que se cumplieran dos meses del fallecimiento de Julián Figuera, quien tenía tan sólo 27 años al momento de su muerte, su esposa, Imelda Garza habla del proceso de duelo que ha atravesado al cabo del tiempo, reconociendo que ya se encuentra mejor, pues remomoró que tiene poca noción de lo que sucedió durante los primeros días del fallecimiento del padre de su hijo, debido a que todo lo recuerda de forma desordenada e imprecisa.

"La verdad en ese momento sientes de: ´-Cancela todo y déjenme vivir sola", o sea me encerré bastante, pero heme aquí otra vez, intentándolo", dijo a los medios a poco de que se presentase a cantar en un evento multitudinario.

Lee también: Juan Pablo Medina confirma ruptura con Paulina Dávila y reconoce que tiene el "corazón roto"

De hecho, la madre del pequeño José Julián indicó que la música se ha convertido en una terapia para ella, pues no se imaginó que luego de perder a su pareja, con la que estuvo nueve años, podría seguir adelante.

Pero el proceso para seguir adelante no ha sido sencillo para ella pues reconoció que, en principio, se alejó de todo por dos semanas. A tal grado fue su shock por la muerte de su esposo, que Ime indicó que es poco lo que recuerda de lo sucedido en los primeros días de novenarios: "No recuerdo todo el novenario, yo recuerdo como tres días y los tres días como todos desordenados, ni siquiera así como ´lunes, martes miércoles´, o sea... recuerdo como jueves luego el lunes, así horrible, nosé qué pasó antes, no sé qué pasó después", explicó.

"Luego me encerré como dos semanas, subí cinco kilos por la depresión, me la pasaba comiendo mugrero y me dormía tarde (hasta) que dije: ´-No puedo seguir así´", continuó.

La joven también dio a conocer que tanto ella como Maribel y su pareja, Marco Chacón han acudido a una tanatóloga que les ayude a enfrentar la etapa de pérdida en la que se encuentran, por lo que no ven como una prioridad comenzar con el proceso de herencia del cantante, pues para ellos el dinero no es importante en ese momento, sino que priorizan el lugar que deben darle al lidiar con su dolor y encontrar la paz que cada una y uno de ellos desea alcanzar.

"No me he metido en ese tema, estamos viviendo el duelo, aunque estemos trabajando y todo, todavía estamos en el duelo, y nos pesa tener que iniciar en esos temas, ahorita el dinero no es importante, ahorita lo importan es sacar a toda la familia porque cada quien trae problemas emocionales diferentes", contó.

Lee también: Huele a romance entre Wendy Guevara y Nicola en "La casa de los famosos"

También reveló que su hijo se mostró en principio enojado con la partida de su padre, pues llegó a pensar que Julían lo había abandonado, sin embargo ella se sentó a platicar con él para explicarle que las cosas no sucedieron así y que, en cambio, él siempre los cuidará desde el cielo y aunque, al inicio, su pequeño se mostró reacio a comprender, asegura que ahora ya se encuentra más tranquilo y concentrado en sus estudios, pues está a poco de comenzar sus estudios en la primaria.

Otro de los aspectos que habló fue sobre la invitación que José Manuel Figueroa dejó abierta para que la familia traslade parte de los restos de Julián a Juliantla, donde descansa "el Poeta del pueblo", asegurando que ella no se opondría a que llevaran sus cenizas, si esa es la voluntad de Maribel, sin embargo, aclaró que para ella lo mejor es que su esposo permanezca en el altar que tienen en casa, pues de esa forma siente que la acompaña a ella y a su hija y, si de ella depende la decisión, aseguró que los restos de su esposo permanecerán a lado de ella hasta el último momento en que viva.

"Si la decisión es de toda la familia, por su puesto que sí lo apruebo, yo quiero que esté en la casa conmigo y mi hijo, lo que yo más quiero es eso, si alguna parte de sus cenizas tuviera que ser llevada a Juliantla por decisión de toda la familia no me opondría, pero para mí y lo más bonito es que esté ahí con nosotros".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más





melc