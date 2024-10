Una de las cosas que siempre ha fallado en el reality “La Academia”, es que a los concursantes nunca se les da una continuidad, al menos a la mayoría de ellos, ni en su carrera como cantantes ni en su integración a Azteca como parte de su talento, y eso está pasando con Cesia Sáenz, la ganadora de la generación de los 20 años que, a dos años de haber resultado ganadora, no ha recibido su premio de un millón de pesos ni alguna oferta para participar en algún programa de la televisora. La joven dice que no le tramitaron su visa ni su permiso de trabajo, aun cuando le queda un año de contrato en esa empresa, por lo que ella sola está haciendo el trámite que, afirma, no es algo sencillo, así que esto la deja en el limbo laboral una vez más.

Lee también: Sian Chiong, de “La Casa de los Famosos” a terapia

Estancia en “La Casa de los Famosos México” le da a Karime material para show

Karime Pindter, del Team Mar, llega a la final.

En su nueva faceta de comediante, Karime Pindter ya empieza a pensar en crear un show dedicado a las múltiples experiencias que vivió recientemente en “La Casa de los Famosos México”. “Ahorita estoy enfocada en el estreno de ‘De la mano del señor’ (especial de comedia que estrena en Paramount+) pero por qué no, ahí (en LCDLF) viví muchas experiencias, se viven muchas emociones, claro que sería genial aprovechar eso”, dice.

Lee también: El hábito que le funciona a Gael antes de comentar un rodaje

Sian Chong, en tanto, está lidiando con el hate

Sian Chiong fue uno de los integrantes del team "Tierra" dentro de "La casa de los famosos". Foto: Instagram

Y mientras Karime le da forma de show a lo que vivió en la famosa casa, Sian Chong todavía lidia con los comentarios de las redes sociales y particularmente el hate que está tratando de ignorar. Admite haber visto mensajes bastante manchados, pero asegura que su enfoque está puesto en las personas que lo apoyan: "Hay gente que no tiene conciencia de lo fuerte que pueden ser sus palabras, pero yo me enfoco en lo bueno, en la gente que sí me quiere y me apoya", comenta. También ha sido blanco de comentarios xenófobos, pero Chong dice que está aprendiendo a que estos ataques le afecten poco. "Soy alguien a quien le resbalan bastante esas cosas".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc