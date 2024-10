Después de su salida de “La Casa de los Famosos: México”, Sian Chiong admite que la vida fuera no ha sido tan fácil como esperaba e, incluso, se encuentra tomando terapia psicológica para entender todo lo que vivió en el reality show y lo que viene después: "Pensé que estaba preparado, pero la verdad es que no. Estoy tomando terapia porque es la primera vez que me enfrento a algo así y necesito ajustarme". El exparticipante cuenta, entre otras cosas, que le resulta extraño el simple hecho de manejar el tiempo, el uso del celular y la convivencia con personas diferentes todos los días. "Siento que sigo dentro de la casa”, y admite que aprovechó su salida para disculpas a varios de sus compañeros por los conflictos que surgieron durante el show: “Todos en el juego cometimos errores y nos equivocamos. Es un entorno que te lleva al límite y potencia todo lo que sientes”.

Salida de Paola Rojas en “Netas divinas” fue de mutuo acuerdo

Foto: Instagram @paolarojas @netasdivinastv

Hace dos semanas la periodista Paola Rojas anunció su salida del programa “Netas Divinas”, y en su momento comento que no tuvo oportunidad de despedirse de sus compañeras, entonces lo hizo a través de un video que subió a sus redes sociales. Sin embargo, Raquel Rocha, directora del canal Unicable, de Televisa, explica que su salida se hizo de común acuerdo y era algo que ya se tenía platicado desde dos semanas antes de que se hiciera público, pues la comunicadora tenía la inquietud y las ganas de volver al ámbito de las noticias, algo que ella apoyó a pesar de que era con otra televisora, y aunque buscó que Paola continuara en el programa, los horarios no empataban. Rocha dice que las puertas están abiertas para la periodista, dejando en claro que no se fue por la puerta de atrás.

Stich y Pokémon se vuelven esferas michoacanas

Foto: Especial

La Navidad ya está a todo lo que da entre artesanos mexicanos que aprovechan personajes como Stich y los Pokemones para hacer esferas de vidrio soplado con la figura de varios de ellos. De hecho, en algunos casos, más allá de pintarles los ojos, los artesanos de Tlalpujahua, Michoacán, le hacen la forma de un gato o un perrito si es que el personaje lo amerita. Otros compran figuras de series como Dragon Ball y, en torno a ellos, hacen la esfera transparente con la cual queda adentro de ella.

