A Day To Remember y Muse, cierran con energía el segundo día del festival Hell And Heaven

Las bandas que se presentaron pudieron recuperar a base de sonido de guitarras agresivas y bombos intrépidos de doble pedal, la confianza que el público había perdido en el festival Hell And Heaven después de la cancelación de distintos grupos.

El primer día, quienes cargaron con la responsabilidad de sacar adelante el festival fueron Slipknot y Helloween. Para el segundo día la tarea era para A Day To Remember, y la banda estelar Muse, que tenía además que convencer al público metalero que criticó su inclusión en el cartel.

La primera banda en cumplir la expectativa fue A Day To Remember (ADTR) que no escatimó en intensidad y desde el primer minuto salió con papeles de colores que salieron a los pies de los integrantes, acompañados de un juego de luces igual de rápido que el sonido de la batería.

El círculo de baile, golpes y empujones no tardó en formarse, y fue un punto fijo que el vocalista utilizó para motivar a todos los demás asistentes a sumarse a la fiesta.

Algunos fans resistían el frío de Toluca con cobijas, abrigos y chamarras, sentados en el césped del Foro Pegaso, pero ADTR con su entrega provocó que se levantarán, movieran la cabeza, levantarán los puños y entraran en calor.

Al finalizar la participación de la banda metalcore todos los asistentes se reunieron para escuchar ahora un metal mucho más progresivo, de la mano de los británicos Muse, que asistieron con el montaje completo de su más reciente gira "Will of The People".

Desde una escultura gigante en movimiento que se situó detrás del grupo, hasta el pasillo que le permitió caminar cerca del público a Matt Bellamy, mientras atacaba su guitarra con sus ya característicos riffs.

Interpretando a lo largo de dos horas de presentación, canciones de toda su discografía, como "Psycho", "Will of The People", o "Plug In baby", convenció al público que no conocía al grupo e hizo disfrutar a los fans que solo fueron al festival para verlos a ellos.

Entre lanzallamas en el escenario Bellamy destruyó su guitarra como lo hace en cada presentación, pero está vez fue más sutil, y la lanzó primero hacia el techo del escenario y luego contra uno de sus amplificadores Marshall.

Así, la banda inglesa colaboró para dejar atrás el mal trago que los fanáticos del Hell And Heaven habían pasado un día antes por la cancelación de los grupos, la edición continuará este domingo con Guns N' Roses y Billy Idol como los artistas que han creado más expectativa para cerrar la edición 2023.