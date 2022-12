5 razones de Poncho Herrera para no ser parte del regreso de RBD

Los RBD lograron volver a desatar la locura de sus seguidores tal como lo hicieron en el 4 de octubre del 2004. Aquel día se estrenó el primer episodio de la serie juvenil que conquistó a toda una generación. Pero el éxito no se quedó ahí, la carrera de la mayoría de sus integrantes no hizo más que ascender y ni siquiera el último día de programa los llevó a caer en el olvido.

Si bien Rebelde ha tenido varias versiones en distintos países latinos, lo cierto es que la que vimos en México es a la fecha la más popular de todas. Tanto es así que el anuncio de la agrupación de su regreso al escenario no ha hecho más que desatar la fiebre por ellos. Pero la alegría no es completa, es que uno de ellos decidió bajarse del proyecto y no deja de criticar al formato que lo llevó a la cima.

Alfonso “Poncho” Herrera ha decidido que no volverá a cantar junto a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Son varios los motivos que lo han llevado a tomar esta decisión, aunque son 5 las razones de mayor fuerza. Hoy repasamos los argumentos del ex RBD para no cantar nunca más en la banda que no deja de triunfar.

Cuales son las 5 razones por las que Poncho Herrera no será parte del regreso de RBD

La actuación versus el canto

En varias oportunidades Poncho Herrera ha dejado en claro que prefiere actuar antes que cantar. De esta manera, el regreso de Rebelde a los escenarios no formaría parte de su crecimiento actoral. Él dice que por el momento está feliz haciendo lo que en verdad le gusta.

No va con la manada

Hace poco el ex RBD explicó que no es de seguir a los demás y hacer lo que todos hacen por inercia. En ese sentido expresó: “Si eres rebelde y no sigues a los demás… Te invito a donar a una buena causa”. La declaración la hizo en el marco de una colecta para refugiados organizada por las Naciones Unidas donde es embajador.

No le gustó el nuevo concepto

Hace poco Poncho Herrera tuvo una entrevista con el personaje “El escorpión Dorado”. Luego de entonar una de las canciones de Rebelde le preguntó sobre el posible reencuentro de la agrupación. “El regreso ya va a estar cabrón, yo lo veo muy difícil que eso pase", sostuvo sobre los nuevos planes de productor Pedro Damián.

Nueva vida tras el fin de Rebelde

Otro de los motivos por los cuales Poncho Herrera no está dispuesto a regresar es porque está más que conforme con su nueva vida. Desde que se emitió el último capítulo de RBD su carrera actoral no lo ha decepcionado y le ha dado mucho trabajo. Incluso, en una entrevista reciente aseguró que está muy “concentrado en la actuación y muy contento con lo que me está pasando".

Ya no más

En el 2.008 Poncho Herrera dejó muy en claro “no” volvería a cantar con sus compañeros de Rebelde. “Yo quería hacer otro tipo de cosas, quería actuar, que es algo que a mí me gusta”, apuntó tajante sobre la decisión que al parecer está dispuesto a seguir manteniendo firme.