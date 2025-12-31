Más Información

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

2025, año de diplomacia cultural e inauguraciones recicladas

2025, año de diplomacia cultural e inauguraciones recicladas

El 2025 confirmó que el entretenimiento en México atraviesa una etapa de transformación, marcada por la convivencia entre el público masivo, lo digital y lo nostálgico.

La música, la televisión y los espectáculos en vivo ofrecieron momentos que trascendieron para convertirse en tema de conversación.

1. El Zócalo, otra vez epicentro cultural. La plancha del Zócalo capitalino reafirmó su papel como el escenario más simbólico del país. Los conciertos multitudinarios de 2025 no solo rompieron récords de asistencia, también evidenciaron la importancia de los espectáculos gratuitos como política cultural y fenómeno social.

Uno de los eventos más relevantes fue el concierto gratuito de Residente, que reunió a más de 120 mil personas, de acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México. El Centro Histórico volvió a convertirse en una postal global y en un espacio de encuentro masivo.

2. La consolidación de la música regional mexicana. Lejos de ser una moda pasajera, la música regional mexicana terminó de consolidarse en 2025 como el género dominante. Artistas como Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H encabezaron festivales y listas de popularidad.

Spotify reportó que el regional mexicano acumuló más de 15 mil millones de reproducciones globales en el año, mientras que festivales como el Pal Norte y el Arre Fest colocaron a estos artistas como estrellas del regional ante decenas de miles de asistentes.

3. Las series mexicanas toman el streaming. Las plataformas digitales apostaron con fuerza por las producciones nacionales. Durante el año, varias series mexicanas se colocaron entre las más vistas del mundo.

Netflix Latinoamérica informó que al menos tres producciones mexicanas ingresaron al Top 10 global, acumulando más de 50 millones de horas reproducidas en sus primeras semanas, confirmando que México ya no solo consume, sino que exporta contenido competitivo.

4. La nostalgia como motor de taquilla. El regreso de bandas y artistas emblemáticos de las décadas de los noventa y dos mil fue uno de los grandes aciertos del año. Giras nostálgicas como las de OV7, Kabah y Magneto lograron múltiples fechas agotadas.

De acuerdo con promotores, algunos tours reportaron más de 2.7 millones de boletos vendidos en CDMX, demostrando que la memoria colectiva sigue siendo uno de los motores más sólidos de la industria del entretenimiento.

5. El talento mexicano, reconocido más allá de las fronteras. El reconocimiento internacional volvió a poner a México en el centro del mapa cultural. En 2025, Gael García Bernal fue premiado en el Festival de Cannes, Lila Avilés recibió distinciones por su trabajo cinematográfico en Europa y Natalia Lafourcade ganó un nuevo Latin Grammy, alcanzando más de 18 premios a lo largo de su carrera. Estos logros reflejan la madurez y diversidad del talento mexicano en el escenario global.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad". Foto: Emiliano Aguilar / IG

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad"

Nodal canta tema dedicado a Belinda frente a Ángela Aguilar y desata polémica VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @belindapop / EFE

Momento incómodo: Nodal canta canción dedicada a Belinda frente a Ángela Aguilar y se desata la polémica

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara luce bustier de encaje y ‘enciende’ Instagram con la tendencia

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star. Foto: AP

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina: Foto: Tiktok

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta Foto: Santa Fe Klan / IG

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta

[Publicidad]