El 2025 confirmó que el entretenimiento en México atraviesa una etapa de transformación, marcada por la convivencia entre el público masivo, lo digital y lo nostálgico.

La música, la televisión y los espectáculos en vivo ofrecieron momentos que trascendieron para convertirse en tema de conversación.

1. El Zócalo, otra vez epicentro cultural. La plancha del Zócalo capitalino reafirmó su papel como el escenario más simbólico del país. Los conciertos multitudinarios de 2025 no solo rompieron récords de asistencia, también evidenciaron la importancia de los espectáculos gratuitos como política cultural y fenómeno social.

Uno de los eventos más relevantes fue el concierto gratuito de Residente, que reunió a más de 120 mil personas, de acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México. El Centro Histórico volvió a convertirse en una postal global y en un espacio de encuentro masivo.

2. La consolidación de la música regional mexicana. Lejos de ser una moda pasajera, la música regional mexicana terminó de consolidarse en 2025 como el género dominante. Artistas como Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H encabezaron festivales y listas de popularidad.

Spotify reportó que el regional mexicano acumuló más de 15 mil millones de reproducciones globales en el año, mientras que festivales como el Pal Norte y el Arre Fest colocaron a estos artistas como estrellas del regional ante decenas de miles de asistentes.

3. Las series mexicanas toman el streaming. Las plataformas digitales apostaron con fuerza por las producciones nacionales. Durante el año, varias series mexicanas se colocaron entre las más vistas del mundo.

Netflix Latinoamérica informó que al menos tres producciones mexicanas ingresaron al Top 10 global, acumulando más de 50 millones de horas reproducidas en sus primeras semanas, confirmando que México ya no solo consume, sino que exporta contenido competitivo.

4. La nostalgia como motor de taquilla. El regreso de bandas y artistas emblemáticos de las décadas de los noventa y dos mil fue uno de los grandes aciertos del año. Giras nostálgicas como las de OV7, Kabah y Magneto lograron múltiples fechas agotadas.

De acuerdo con promotores, algunos tours reportaron más de 2.7 millones de boletos vendidos en CDMX, demostrando que la memoria colectiva sigue siendo uno de los motores más sólidos de la industria del entretenimiento.

5. El talento mexicano, reconocido más allá de las fronteras. El reconocimiento internacional volvió a poner a México en el centro del mapa cultural. En 2025, Gael García Bernal fue premiado en el Festival de Cannes, Lila Avilés recibió distinciones por su trabajo cinematográfico en Europa y Natalia Lafourcade ganó un nuevo Latin Grammy, alcanzando más de 18 premios a lo largo de su carrera. Estos logros reflejan la madurez y diversidad del talento mexicano en el escenario global.

