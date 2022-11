5 claves de Adamari López para que Telemundo no la deje ir

Los despidos en el programa “Hoy Día” han tenido como protagonistas a Chiquibaby (Stephanie Himonidis) y a Quique Usales, quien confirmó su salida de la televisora en sus redes sociales. Pero fue esta semana cuando Adamari López también publicó un video desde su cuenta de Facebook y colocó de epígrafe: "Tuve una cita muy importante en Telemundo".

El misterio que se generó en torno a la presencia de la conductora en los estudios, fuera del aire de “Hoy Día”, quedó resuelto cuando ella misma aclaró el motivo: "Hice hoy una cita para ponerme la vacuna de la influenza y un refuerzo del covid. Aquí afortunadamente tenemos una enfermería en donde te proveen este servicio y como yo hace aproximadamente 3, 4 años atrás me vi muy delicada de salud por influenza vengo a ponérmela año con año".



Adamari López revela que ha dado positivo a #COVID19 pic.twitter.com/Pds7zG0zb4 — Vaya Vaya (@vayavayatv) January 14, 2022

Adamari también se sinceró: "Sé que hay muchos que entienden que tiene algunos efectos secundarios que pueden causarles algún daño, yo me siento tranquila al tomar esta decisión al tomar un refuerzo de vacunas y, sobre todo, después de haberme visto tan delicada, tengo una niña a la que quiero seguir disfrutando y no me quiero poner en riesgo".

Las claves para entender por qué Adamari sigue en Telemundo

Lo cierto entonces es que la ex pareja de Toni Costa por ahora no pretende salir de Telemundo, ni la firma quiere despedirla y las claves son varias. En primer lugar, ella se ha convertido en uno de los activos más importantes de la cadena de televisión, sobre todo en el formato de conducción. En segundo término, a la actriz siempre le ofrecen transmisiones especiales que toma con gusto y resultan exitosas.

En tercer y cuarto lugar, López tiene una muy propia versatilidad y la habilidad para atraer al público de televidentes de los horarios matutinos; pero también lo hace desde sus redes sociales, que son muy concurridas, creativas y activas. Finalmente, otra de las claves es que, sin dudas, es una de las personalidades más genuinas de la televisión, que no impone, que sienta dulce y familiar, y que es apta para conducir todo tipo de programa.