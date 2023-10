La responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, acusó al gobierno federal de abandonar a estados y municipios del país y no entregarles recursos para combatir a la delincuencia.

Tras asistir al Segundo Informe de Gobierno del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, la virtual candidata presidencial opositora denunció que “los gobiernos estatal y federal no le dan un peso a Puebla, yo creo que la crítica debe ser direccionada a que el gobierno federal tiene abandonados a los municipios, no les da recursos para la seguridad municipal, no le da recursos al gobierno del estado”, puntualizó.

En entrevista, aseguró que en México necesitamos que cambie el gobierno federal para que se vuelva a trabajar con los gobiernos estatales y municipales sin importar el color: “Hoy, con aquellos municipios que no son del color del gobierno federal los discriminan, aunque también a los que son, porque tampoco les dan recursos para la seguridad pública”, denunció.

Además, Xóchitl Gálvez aseguró que no le importan las encuestas de opinión que se han dado a conocer y que la ubican lejos de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, en las preferencias rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Dijo que el proceso electoral todavía no comienza y esas encuestas no tienen fundamento.

“No me importa la verdad, no me importa porque todavía no empieza. A mí no me conoce el 50% [de la ciudadanía], ella tiene cinco años usando recursos públicos”, recalcó.

En este sentido, acusó a Sheinbaum de haberse robado el dinero del mantenimiento del Metro para su campaña presidencial. Dijo que la gente ya se dio cuenta y está harta del derroche de recursos que está haciendo Morena.

“Se le cayó el Metro por robarse la lana del mantenimiento, entonces más bien que dé cuentas de lo que han hecho Morena y sus aliados con los recursos públicos. Tienen tapizado Puebla de espectaculares y yo pregunto ¿quién paga todo eso?, pues el pueblo.

“Muchos estados están tapizados por espectaculares de Claudia, bardas, y entonces realmente traen muchísimo recurso público a favor de las candidaturas de ellos, pero eso a la gente ya le hartó, a la gente no le gusta”, expresó.

Al pedirle su opinión sobre el video de Morena en el eclipse del pasado sábado, donde Mario Delgado pide una señal al cielo y dice “¡Es Claudia!”, la panista respondió que el presidente del partido guinda no vio bien, porque en realidad “es Xóchitl”.

Por la mañana, la senadora convivió con los padres de Emmanuel Vara Zenteno, joven ciclista que hace cinco años murió atropellado por un camión de transporte público, ante quienes destacó la necesidad de legislar e invertir en infraestructura vial para evitar las 40 mil muertes anuales que se registran en el país por accidentes viales.