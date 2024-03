Tatiana Clouthier, coordinadora de voceros de la candidata Claudia Sheinbaum, asegura que en la agenda feminista de la abanderada de Sigamos Haciendo Historia hay propuestas, entrega y compromiso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, quien fuera coordinadora de campaña hace seis años del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, afirma que Sheinbaum Pardo trae temas muy concretos de apoyo a todas las mujeres.

Menciona el evento de arranque de campaña del 1 de marzo, donde la abanderada morenista hizo compromisos importantísimos en favor de las mujeres, como: el número telefónico vinculado al 911 como lo hizo en la Ciudad de México, esto para que puedan ser atendidas sobre cualquier agresión.

“Hay que decir que cuando [Sheinbaum] fue jefa de Gobierno bajó 32% en la Ciudad de México los temas de violencia de género. También es elemental para ella hablar de la necesidad de tener mujeres abogadas en las fiscalías para atender los temas de cada una”.

Señala que otro punto importante para la candidata es poner atención al tema de jornaleros.

“Que se siga apoyando a las mujeres de forma directa ante todo, lo que son los apoyos de las mujeres para 60 o 64 años, también promueve lo que es innovación e investigación para las mujeres, y también trae el tema de cerrar la brecha salarial”, añade.

Tatiana Clouthier habla de la popularidad de Claudia Sheinbaum, muy diferente a la del presidente López Obrador.

“Cuando fui a la marcha del Zócalo, el 1 de marzo, me tocó vivirlo desde muchos ángulos. Desde que llegué tuve que caminar varias cuadras viendo la euforia, las grandes filas de gente, y me llamó la atención que la doctora preguntara si ya se habían cansado, y la gente ahí seguía, y lo que quiero resaltar es que hubo propuestas, entrega y compromiso”, expone.

Refiere que ver el cariño de la gente hacia Sheinbaum Pardo es muy bonito, “y comparado con la popularidad del Presidente, son dos estilos diferentes”.

Dice que el hecho de que Sheinbaum Pardo haya gobernado la Ciudad de México, y no sólo eso, dar resultados con muy buenos números, “creo que también habla de ese aprecio que se le tiene, el tener una mujer y no cualquier mujer, sin menospreciar a ninguna, y no por ponerse vestido se lleva el signo de lo que son, siempre he dicho que las mujeres tenemos que tener esa igualdad de circunstancias para avanzar, pero no nos pueden dar el regalo por ser mujer, y creo que Claudia se lo ha ganado.

“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, logró cosas muy importantes, porque cuando estaba como presidente del movimiento logró imponer en función de sexo o de género, antes de tener candidaturas, quiénes iban a hacer hombres y quiénes mujeres, lo determinó mucho antes de tener personas como candidatas o candidatos, eso se volvió fundamental”.

Tatiana Clouthier también critica lo que llama la campaña de miedo que está manejando la oposición.

Resalta que Morena y sus partidos aliados han promovido ya el tema ante las autoridades electorales para detener la guerra sucia en la elección.

Por último, la exsecretaria de Economía habla de la adversaria de la coalición, la opositora Xóchitl Gálvez, quien, afirma, se ha venido desdibujando sola.

Menciona que gobernar es, y Gálvez “un día dice una cosa, otro día otra, hace hechicería, luego baila o luego da brincos”.