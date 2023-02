Solicitan presencia de la Guardia Nacional el próximo domingo en Texcoco

Toluca, Méx.- El diputado Isaac Montoya Márquez (Morena) solicitó la presencia de la Guardia Nacional este domingo en el municipio de Texcoco, con la finalidad de prevenir incidentes ante la presencia de Antorcha Campesina, al que calificó como un “grupo de choque del PRI”, ya que se llevarán a cabo en dicha demarcación los cierres de campaña de las dos precandidatas a la gubernatura del Estado de México por el PRI y Morena.

El también presidente de la Comisión de Desarrollo Electoral y Democrático calificó como “torpe y reaccionaria” la decisión del PRI de mantener el cierre de campaña en Texcoco el mismo día y hora que el evento de Morena que fue anunciado con gran anticipación.

Afirmó que es “un acto de provocación, visceral e irresponsable”, que podría llevar a la confrontación de la gente, aseguró que de ninguna manera tendrá más respaldo en Texcoco la precandidata del PRI que la maestra Delfina Gómez; sin embargo, “el hecho de aferrarse a hacer un evento el mismo día y a la misma hora va encaminado a buscar la confrontación y puede escalar a la violencia”.

Lamentó que ni la precandidata del PRI, Alejandra del Moral, ni la dirigencia actúen con mesura ni serenidad y mantengan decisiones que solo tensarán el proceso electoral, porque incluso su presencia en Texcoco el mismo día y hora que Morena los coloca en una gran desventaja y muestran su falta de cálculo electoral.

Subrayó que, en Texcoco, el PRI carece de base social y recurrirá a su principal grupo de choque que siempre ha utilizado a su servicio como única alternativa cuando se ven perdidos como Antorcha Campesina que tiene células en este municipio.

“Ahí está la parte más reaccionaria, más violenta, gente que no tiene principios, que no tiene un fin social sino meramente clientelar, que lucra con las necesidades de la gente y es la peor versión del PRI; el hecho de que recurren a su peor versión habla de que no tienen muchas otras versiones, se quedaron sin base social”, acusó.