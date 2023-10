Al hacer un llamado a la unidad de cara a 2024, la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que lo más importante es el proyecto de la Cuarta Transformación, ya que de lo contrario “no nos va a ir bien”.

“Aquí no se vale salirse del proyecto, aquí el proyecto es lo más importante”, aclaró.

Durante la firma del Acuerdo por la Unidad de la Transformación en Matamoros, Coahuila, pidió unidad entre la militancia y simpatizantes morenistas así como con el pueblo de México, pues reconoció que en las pasadas elecciones de junio de este año “no les fue bien”.

“¿Ahora, qué tenemos que hacer? Y lo digo aquí en Coahuila, unidad. Aquí hubo división y por eso no nos fue bien, en el Estado de México donde estuvieron todos juntos ganó la maestra Delfina Gómez (...) no es la unidad solamente entre nosotros para ver qué nos repartimos en los puestos, no”, comentó.

“Si no entendemos que lo más importante es el proyecto, entonces no nos va a ir bien”, opinó y llamó a los asistentes a ponerse de pie y tomarse de las manos para que haya unidad y así ganar las elecciones de diputados federales, senadores, Congreso local, gubernaturas y la Presidencia.

Solicitó a los aspirantes que cada vez que alguien pierda una encuesta, piense en los más humildes de Coahuila: “Si no entendemos que lo más importante es el proyecto, entonces no nos va a ir bien”, recalcó.

Explicó que en este momento no se puede hacer propuestas, pero que cuando fue jefa de Gobierno le dio becas a 1.2 millones de niños, por lo que que se puede hacer a nivel nacional y exhortó a los asistentes: “No se debe politizar la entrega de los libros de texto, aquí en Coahuila los niños se merecen tener materiales”.

También respaldó la iniciativa que envió Andrés Manuel López Obrador para eliminar fideicomisos: “El Presidente acaba de enviar una iniciativa para que se retiren 14 fideicomisos de los cuales 12 ni siquiera son legales y varios de ellos son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (...) el Poder Judicial no puede ser que sea una isla, fíjense ahí defienden el no pago de impuestos, algunos ministros, pues eso no está bien”, dijo.

Insistió en que es necesario una reforma al Poder Judicial para que los ministros sean elegidos por el pueblo.

Mientras tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a militantes y simpatizantes a establecer un pacto en favor de la unidad.