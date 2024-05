Al ser cuestionada sobre el esquema que tiene Morena para blindar las casillas de cualquier violencia como el robo de urnas y quema de boletas, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) es responsable de cuidar la elección 2 de junio, y que se lleve dentro de todos los marcos.

"Eso se hacía hace mucho tiempo, y quien tiene que cuidar la elección es el Instituto Nacional Electoral, quien es responsable de que la elección se lleve a cabo dentro de todos los marcos es el Instituto Nacional Electoral", dijo Claudia Sheinbaum, en compañía de la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, candidatos al Senado de la República.

No obstante, Sheinbaum confió que será una jornada electoral "en paz y tranquila".

Tras concluir una reunión privada con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (F.S.T.S.E), la abanderada presidencial detalló que, a la fecha, ya cuentan con el 100% de representación en casillas electorales que se instalarán el 2 de junio en todo el país.

"Estamos en un proceso de revisión, supervisión, pero al día de hoy tenemos ese porcentaje (de representación de los partidos), y realmente es un agradecimiento porque son muchas miles de personas que están involucradas", indicó.

Cuestionada si tiene un proceso de blindaje para la jornada, Sheinbaum detalló que no les gusta utilizar la palabra "blindaje"; sin embargo, tienen la responsabilidad de cuidar los votos de las personas que votan por los partidos de coalición Morena, Partido del Trabajo, y Partido Verde Ecologista.

"Lo que tenemos nosotros es la responsabilidad de cuidar el voto de las personas que, pues en general del voto, particularmente quien vota por nuestra opción por eso hay representación de los partidos políticos en las casillas electorales", señaló.

"Nuevamente, quien debe garantizar que en todas las casillas lleguen a la ruta que deben seguir al conteo distrital es el Instituto Nacional Electoral, con el apoyo de las instituciones de seguridad del Estado", insistió.

Sobre qué autoridades del INE realizaron el primero de tres simulacros del Programa de Resultados Preliminares (PREP), previo a la jornada electoral del 2 de junio, Sheinbaum mencionó que sus compañeros representantes ante el órgano electoral podrían dar unas consideraciones, en caso de haber problemas ante estos simulacros.

"Nosotros siempre hemos dicho que confiamos en el pueblo de México, y confiamos en una votación masiva, que sea una fiesta por la democracia que participe masivamente el pueblo de México", destacó la candidata presidencial.

Por otro lado, Sheinbaum señaló que no está de acuerdo con el posicionamiento de Luis Donaldo Colosio Riojas sobre la inseguridad del país, y que Jorge Álvarez Máynez, abanderado de Movimiento Ciudadano, ya emitió un posicionamiento respecto a declinar.

"No coincido con esta apreciación (de la inseguridad en el país), y me parece que el candidato Máynez ya ha dado su opinión al respecto, y me parece que ellos tendrán que tomar una decisión al respecto, pero de todas maneras nosotros vamos a ganar", aseguró Sheinbaum.

